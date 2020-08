Καλιφόρνια: Εσπασε όλα τα ρεκόρ ο υδράργυρος -Εκτοξεύθηκε στους 54,4 °C στην Κοιλάδα του Θανάτου

Ολα τα ρεκόρ έσπασε ο υδράργυρος στην Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια, καθώς έδειξε 54,4 βαθμούς Κελσίου -την υψηλότερη ίσως θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη!

Την ώρα που ένα κύμα καύσωνα σαρώνει την Καλιφόρνια, ο μετεωρολογικός σταθμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Φέρνας Κρικ, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, κατέγραψε το ρεκόρ αυτό στις 15:41 τοπική ώρα της Κυριακής, αν και η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτική και όχι οριστική μέτρηση.

