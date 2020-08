Τρομακτικός πυροστρόβιλος σάρωσε τη βόρεια Καλιφόρνια – Κύμα καύσωνα σαρώνει την Πολιτεία [βίντεο]

Τουλάχιστον έναν πύρινο ανεμοστρόβιλο – ή πυροστρόβιλο, όπως αλλιώς λέγεται – προκάλεσε η πυρκαγιά που μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια, αναγκάζοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει προειδοποίηση ανεμοστρόβιλου για ένα πύρινο νέφος.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά πυρκαγιάς παρατηρήθηκε στο Λόγιαλτον. Περιδινούμενες στήλες και πιθανότητα πυροστρόβιλων», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Twitter η ΕΜΥ του Ρίνο, καθώς η Καλιφόρνια δίνει μάχη με την πύρινη λαίλαπα και ένα κύμα καύσωνα.

Extremely dangerous fire behavior noted on the #LoyaltonFire! Rotating columns and potential for fire whirls. Responders should exercise extreme caution!!! https://t.co/DYghar7yiz — NWS Reno (@NWSReno) August 15, 2020

Η πυρκαγιά στο Λόγιαλτον της κομητείας Λάσεν, βορειοανατολικά του Σακραμέντο, έχει ήδη αποτεφρώσει 80.000 στρέμματα γης και μέχρι το Σάββατο είχε τεθεί υπό έλεγχο μόλις κατά 5%.

⚠️CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8 — Truckee Meadows Fire & Rescue (@TMFPD) August 16, 2020

Οι μεγάλες πυρκαγιές μπορούν να θερμάνουν τόσο πολύ τον αέρα ώστε να σχηματιστούν τεράστια νέφη τα οποία υποβοηθούμενα από ισχυρούς ανέμους μπορούν να περιδινιστούν και ενίοτε να προκαλέσουν πυροστρόβιλους.

Οι Αρχές στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και το Κολοράντο δίνουν μάχη με πυρκαγιές που έχουν κάνει συνολικά στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα γης εν μέσω καύσωνα.

Την ίδια ώρα μια σοβαρή καταιγίδα με κερανούς έπληξε χθες το πρωί την περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, ένα σπάνιο φαινόμενο για μήνα Αύγουστο, που σύμφωνα με τους ειδικούς προκάλεσαν νέες πυρκαγιές.

Η ΕΜΥ εξέδωσε προειδοποίησε για «κρίσιμες καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές» μέχρι σήμερα. «Κεραυνοί πιθανώς θα οδηγήσουν σε νέες πυρκαγιές λόγω του συνεχιζόμενου κύματος καύσωνα», προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι.

Lightning blasts the Fremont hills as the sun rises #CAwx #Lightning pic.twitter.com/KbTU9j2okG — John B (@bolhuijo) August 16, 2020

Ο υδράργυρος έχει εκτοξευτεί στην Καλιφόρνια πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ χιλιάδες νοικοκυριά σ’ ολόκληρη την πολιτεία έμειναν για σύντομα διαστήματα χωρίς ρεύμα για πρώτη φορά που σημειώνονται κυλιόμενα μπλακ άουτ εδώ και περίπου είκοσι χρόνια.

Η υψηλότερη θερμοκρασία (45,5 C) καταγράφηκε στο Λέικ Έλσιμορ και το Ρίβερσαϊντ (42,7), ενώ στο Λος Άντζελες άγγιξε τους 37 C. Αρκετές πόλεις άνοιξαν κλιματιζούμενους χώρους υποδοχής αλλά με περιορισμένη δυνατότητα λόγω του social distancing καθώς η Καλιφόρνια μετρά πάνω από 600.000 κρούσματα του νέου κορωνοϊού.