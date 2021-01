Ιταλία: Ανοιξε πελώρια τρύπα 20 μ. μπροστά σε νοσοκομείο -«Κατάπιε» αυτοκίνητα, εκκενώθηκαν θάλαμοι [βίντεο]

Μια τεράστια οπή δημιουργήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο πάρκινγκ του νοσοκομείου Del Mare, στην πόλη της Νάπολης στην Ιταλία.

Το έδαφος υποχώρησε και δημιουργήθηκε τρύπα η οποία είναι βαθιά περίπου είκοσι μέτρα, με περίμετρο 2.000 μέτρων.

Μέσα στην τεράστια αυτή οπή έχουν πέσει αυτοκίνητα, αλλά, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες. Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε κέντρο για την φιλοξενία ασθενών με ήπια συμπτώματα κορωνοϊού, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο Del Mare. Δείτε το βίντεο

A giant sinkhole swallowed vehicles and installations in a hospital car park in Naples. It is estimated to be 50 meters by 50 and is at least 15 meters deep, according to Vigili del Fuoco. No injuries have been reported as a result of the incident. pic.twitter.com/Z4K9nlmiuf