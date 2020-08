Ισραήλ: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες θέσεις της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Υποστήριξε ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν σε αντίδραση σε πυρά που βλήθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών, που εξάλλου «ανταποδόθηκαν». Δεν τραυματίστηκε κανένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του «συμβάντος» αυτού, διαβεβαίωσε.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε από λιβανέζικες πηγές ότι έγιναν πλήγματα του ισραηλινού πυροβολικού σε τομείς των συνόρων των δύο χωρών.

Παράλληλα, το ισραηλινό γενικό επιτελείο γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβαρδίστηκαν επίσης θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων «υπόγειων» υποδομών, κάτι που όπως υποστήριξε αποτελούσε αντίδραση στη χρήση «εκατοντάδων» μπαλονιών με προσαρμοσμένους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς μέσα στις «τελευταίες εβδομάδες».

Ο ισραηλινός στρατός πλήττει σχεδόν καθημερινά τη Λωρίδα της Γάζας από τις αρχές του μήνα, σε αντίδραση για αυτή που αποκαλεί «τρομοκρατία των μπαλονιών» [1].

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί έχουν προκαλέσει επανειλημμένα πυρκαγιές σε καλλιέργειες και σε θαμνώδεις εκτάσεις.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν διεμήνυσε στη Χαμάς αυτή την εβδομάδα ότι «αν θέλει πόλεμο, θα έχει πόλεμο».

During operational activity in northern Israel last night, shots were fired from Lebanon toward IDF troops. We responded with fire, & our aircraft struck Hezbollah observation posts near the border.



This is a severe event & we remain ready to combat any threat to our borders. pic.twitter.com/ECJeVov9bA