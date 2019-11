Ισπανία: Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ζητούν οι Ciudadanos -Δεν στηρίζουν συγκυβέρνηση με Podemos

Spain, result as of 99.8% counted:



Seats: 350



PSOE-S&D: 120

PP-EPP: 87

VOX-ECR: 52

UP-LEFT: 35

ERC-Greens/EFA: 13

Cs-RE: 10

JxCAT-NI: 8

PNV-RE: 7

Bildu-LEFT: 5

MP-LEFT|G/EFA: 3

CUP-LEFT: 2



