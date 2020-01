Ιράν: Προπαγανδιστικό βίντεο με τη «δολοφονία» του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο [βίντεο]

Ένα προπαγανδιστικό βίντεο, που διένειμε ένα κρατικό πρακτορείο στο Ιράν, στον απόηχο του θανάτου του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, αποτυπώνει τα αντίποινα της Τεχεράνης με την ψεύτικη «δολοφονία» του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη διάρκεια «επίθεσης» στο Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το σενάριο του κλιπ του πρακτορείου Fars του Ιράν που έδωσε στη δημοσιότητα το Middle East Media Research Institute, Ιρανοί αξιωματούχοι ακούνε τα νέα του θανάτου του Σουλεϊμανί και σχεδιάζουν την εκδίκησή τους με πιθανούς στόχους τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. «Θα κυνηγήσουμε το μεγάλο ψάρι. Το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι. Πρέπει να στοχεύσουμε το κεφάλι τους», λέει ένας. Μετά τις συζητήσεις λαμβάνεται η απόφαση για επίθεση και στη συνέχεια διακρίνονται μέλη επίλεκτων δυνάμεων να επτίθενται στον Λευκό Οίκο, καθώς εκρήγνυται το κτίριο του Καπιτωλίου.

Iranian Video Shows Assassination of Trump, Pompeo, Netanyahu in the White House in Revenge for the Killing of Soleimani pic.twitter.com/viOSyQbENM

Στο τέλος του κλιπ διακρίνονται οι «σοροί» των Τραμπ, Νετανιάχου και Πομπέο σε μια λίμνη αίματος στο πάτωμα του Λευκού Οίκου ενώ ακούγεται η φωνή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ να λέει: «Βαριά εκδίκηση περιμένει τους εγκληματίες που έβαψαν τα βρώμικα χέρια τους με το αίμα [του Σουλεϊμανί]».

Μετά την εξόντωση του διοικητή της Δύναμης Κουντς στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής κοντά στη Βαγδάτη στις 3 Ιανουαρίου το Ιράν ορκιζόταν επί μέρες εκδίκηση μέχρι την περασμένη Τετάρτη, που εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. Αν και ορισμένοι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter μετά τις πυραυλικές επιθέσεις ότι η χώρα του «δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο».

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.