ΗΠΑ: H γυναίκα που έκανε πρόεδρο τον Τραμπ τον εγκαταλείπει, παραμονές εκλογών -Η σύμβουλός του Κελιάν Κόνγουεϊ

Αλλη μια στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κόνγουεϊ, ετοιμάζει τις βαλίτσες της.

Η 53χρονη Κόνγουεϊ θα αποχωρήσει στα τέλη του μήνα από την κυβέρνηση Τραμπ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, που ετοιμάζεται να αναμετρηθεί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν. Mητέρα τεσσάρων παιδιών η Κελιάν Κόνγουεϊ εξήγησε ότι ο λόγος της αποχώρησής της είναι για να επικεντρωθεί στα οικογενειακά της καθήκοντα. «Μπορεί να μη συμφωνούμε σε πολλά με τον άνδρα μου, αλλά συμφωνούμε ότι το σημαντικότερα για μας είναι τα παιδιά μας», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter . Η ζωή της στο μέλλον θα περιλαμβάνει «λιγότερο δράμα και περισσότερο μάμα», πρόσθεσε.

Kellyanne Conway confirms she’s leaving the White House at the end of the month to focus more on her family. In a statement, @KellyannePolls writes: “for now, and for my beloved children, it will be less drama, more mama.” pic.twitter.com/lu9MEzQEft