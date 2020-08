ΗΠΑ: Σε αυτό το πολυτελές γιοτ των 28 εκατ. δολαρίων συνελήφθη το πρώην δεξί χέρι του Τραμπ, Στιβ Μπάνον [εικόνες & βίντεο]

Σε ένα πολυτελέστατο γιοτ αξίας 28 εκατ. δολαρίων ιδιοκτησίας ενός Κινέζου δισεκατομμυριούχου βρισκόταν ο Στιβ Μπάνον όταν του φόρεσαν χειροπέδες με την κατηγορία της υπεξαίρεσης εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Το μήκους 46 μ. σκάφος βρισκόταν κοντά στο Γουέστμπρουκ του Κονέκτικατ, όταν συνελήφθη ο ακροδεξιός πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ χθες το πρωί τοπική ώρα. Το σούπερ γιοτ «Lady May», ανήκει στον αυτοεξόριστο επιχειρηματία Γκούο Ουενγκουί, που καταζητείται από τις Κινεζικές Αρχές για απάτη, εκβιασμό και δωροδοκία, σύμφωνα με την Washington Post.

To σούπερ γιοτ ναυπηγήθηκε το 2014 και ο ιδιοκτήτης του έβαλε πωλητήριο τον Απρίλιο, ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο μπαρ στο κεντρικό σαλόνι, που είναι διακοσμημένο με επενδύσεις από λευκό μάρμαρο και ξύλο οξιάς, ενώ διαθέτει πέντε κουκέτες.

Το σκάφος πιάνει μέγιστη ταχύτητα 19 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει έως και δέκα φιλοξενούμενους πέρα από το οκταμελές του πλήρωμα.

Παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά του Γουέστ Μπιτς στο Γουέστμπρουκ μετά τη σύλληψη του Μπάνον ότι μαζί με άλλα τρία πρόσωπα ενθυλάκωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τις ύψους 25 εκατ. δολαρίων δωρεές στην οργάνωση “We Build the Wall” με στόχο την ανέγερση του περιβόητου τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του Fox 61 δείχνει τον Μπάνον στο γιοτ την παραμονή της σύλληψής του.

