ΗΠΑ: Πρώτη δοκιμαστική πτήση για ιπτάμενο ταξί -Σαν διθέσιο drone [βίντεο]

Ιπτάμενο ταξί χωρίς πιλότο έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Η πτήση του ιπτάμενου ταξί έγινε παρουσία αξιωματούχων της πολιτείας των ΗΠΑ και περίπου 100 θεατών.

Την επίδειξη πτήσης του αυτόνομου αεροσκάφους EHang 216 παρακολούθησαν ο κυβερνήτης Ρόι Κούπερ και εκπρόσωποι των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

Το διθέσιο drone έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.

«Τα αυτόνομα διασυνδεδεμένα οχήματα οποιουδήποτε τύπου είναι εκεί όπου κατευθύνονται οι μεταφορές», δήλωσε ο ειδικός της υπηρεσίας του υπουργείου Μεταφορών στη Βόρεια Καρολίνα, Τζιμ Τρόγκντον, στο The News & Observer.

«Θέλουμε να προσφέρουμε τέτοιου είδους ευκαιρίες για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε οικονομικά ανταγωνιστικοί», πρόσθεσε. Η ανάρτηση του Κυβερνήτη στο twitter

First in flight -- again! Today, North Carolina hosted @ehang for the first autonomous flying taxi demonstration in North America. pic.twitter.com/XPheGrUlpt