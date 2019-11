Σεισμός στην Αλβανία: Drone καταγράφει τις ζημιές σε κωμόπολη [βίντεο]

Τεράστιες προσπάθειες κάνουν τα συνεργεία για να απεγκλωβίσουν κατοίκους από κτίρια, μετά τον σεισμό στην Αλβανία.

Εκτός από το Δυρράχιο, που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, ζημιές και κατάρρευση κτιρίων είχε και η κωμόπολη Thumane. Αρκετά κτίρια έπεσαν στην κωμόπολη, ενώ οι μετασεισμοί που συνεχίζονταν όλη μέρα, έκαναν ακόμη πιο δύσκολο το έργο για τους διασώστες. Ηδη, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 22 στην Αλβανία από τον καταστροφικό σεισμό, μεταξύ των οποίων είναι και παιδιά. Παράλληλα, οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 600, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 15 αγνοούμενοι.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από drone, φαίνονται οι ζημιές από ψηλά, με κτίρια να έχουν κατεδαφιστεί και συνεργεία να εργάζονται ασταμάτητα. Χιλιάδες κόσμου έχει μείνει στον δρόμο, καθώς τα σπίτια τους έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Drone view in one of the most damaged parts of the earthquake in Thumanë, Albania 💔🇦🇱#Albania #earthquake pic.twitter.com/IAXAs4wcwz