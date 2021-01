Συναγερμός στην Ινδονησία: Χάθηκε η επαφή με αεροσκάφος της Sriwijaya Air -Μεταδίδουν στην Κίνα ότι συνετρίβη

Οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air, την ώρα που στην Κίνα μεταδίδουν ότι συνετρίβη στη θάλασσα.

Λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 62 άνθρωποι, εκ των οποίων τρία βρέφη, εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο αεροσκάφος επέβαιναν 2 πιλότοι, 4 αεροσυνοδοί, 46 ενήλικες, 7 παιδιά και 3 βρέφη.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος με το οποίο χάθηκε η επαφή είναι ένα Boeing B737-500, ηλικίας 27 ετών, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού.

Η αξιόπιστη υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ινδονησιακή εφημερίδα Merdeka «κάτι έπεσε και εξερράγη στο νησί του Μαλέ». Εικόνες από συντρίμμια που αλιεύθηκαν από το νερό μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι ανήκουν στο αεροσκάφος.

Xinhua: Συνετρίβη στη θάλασσα το αεροσκάφος

Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.