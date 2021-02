Είναι πιθανό τσουνάμι στη Μεσόγειο λόγω της Αίτνας; Τι λένε ηφαιστειολόγοι [βίντεο]

Η Αίτνα συνεχίζει να βρυχάται εκτοξεύονται πίδακες λάβας και νέφη τέφρα στον ιταλικό ουρανό.

Δραματικές εικόνες καταγράφουν την τέταρτη σε έξι μέρες έκρηξη του πιο ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα μετά την έκρηξη, αν και έκλεισε προσωρινά ένα γειτονικό αεροδρόμιο, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι καλύφθηκε από μεγάλα κομμάτια ηφαιστειακών βράχων και τέφρας.

Η Αίτνα, που ορθώνεται στα 3.329 μ. είναι η υψηλότερη κορυφή στην Ιταλία νότια των Άλπεων και το 2017 και και μακράν το μεγαλύτερο από τα τρία ηφαίστεια της γειτονικής χώρας και το δεύτερο – μετά τo Κιλαουέα στη Χαβάη – πιο ενεργό στον πλανήτη. Η Αίτνα «ξυπνά» αρκετά συχνά. Η πιο πρόσφατη σοβαρή έκρηξή της σημειώθηκε στις 16 Μαρτίου του 2017, όταν τραυματίστηκε κι ένα συνεργείο του BBC.

Ωστόσο, δεν είναι αυτή η μοναδική και ίσως όχι η μεγαλύτερη άμεση απειλή από το ηφαίστειο καθώς επιστήμονες έχουν ανακαλύψει στο πρόσφατα παρελθόν ότι η Αίτνα – στην ευρύτερη περιοχή της οποίας ζουν γύρω στο ένα εκατ. άνθρωποι – γλιστρά αργά αλλά σταθερά προς τη Μεσόγειο. Από το 2018 ερευνητές παρακολουθούν τις κινήσεις του ηφαιστείου με τη βοήθεια άνω των 100 σταθμών GPS, που είναι διάσπαρτοι στην περιοχή.



An incredibily powerful episode of lava fountaining (paroxysm) at Etna this night, 20-21 February 2021. Lava fountains exceeding 1000 m in height.



This is the most beautiful volcano on Earth. pic.twitter.com/4kG6AhtSpi