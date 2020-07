Γιατί η φωτό της Ιβάνκα Τραμπ με μια κονσέρβα φασόλια προκάλεσε πολιτικό σάλο στις ΗΠΑ

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στις ΗΠΑ η απόφαση της Ιβάνκα Τραμπ να ποζάρει χαμογελαστή με μια κονσέρβα φασόλια γνωστής εταιρείας, που προτιμούν οι ισπανόφωνοι καθ' οδόν προς τις κάλπες του Νοεμβρίου!

Η Ιβάνκα, που βρίσκεται στα μαχαίρια με τη σύζυγο του πατέρα της, Μελάνια , ανήρτησε στους λογαριασμούς της στο Twitter και το Facebook την επίμαχη φωτογραφία μαζί με το σλόγκαν της εταιρείας «Αν είναι Goya, πρέπει να είναι καλό» στα αγγλικά και τα ισπανικά σε μια κατάφωρη, όπως λένε ειδικοί, παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας για τα στελέχη του Λευκού Οίκου, που απαγορεύει την αξιοποίηση δημόσιου αξιώματος για την προβολή προϊόντων ή για προσωπικά επαγγελματικά οφέλη.

Η κίνησή της πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις στα social media με εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των προϊόντων της εν λόγω εταιρείας.

I’d bet a lot of beans that no one in the Trump family has ever eaten Goya before

Ωστόσο, το παράδειγμά της ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα από το Οβάλ Γραφείο και ο πατέρας της, Ντόναλντ Τραμπ, που όμως εξαιρείται ως Πρόεδρος της χώρας από τους κανόνες δεοντολογίας, που οφείλουν να τηρούν οι λοιποί αξιωματούχοι της κυβέρνησής του. Η κίνησή του δεν ήταν τυχαία, αφού την περασμένη εβδομάδα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goya επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο σε μια εκδήλωση για τους Ισπανόφωνους, την ψήφο των οποίων προσπαθεί να προσεταιριστεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος καθώς βλέπει σταθερά την πλάτη του Τζο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις. «Είμαστε ευλογημένοι που σας έχουμε Πρόεδρο», είπε ο Ρόμπερτ Ουνάνουε στον Τραμπ πλέκοντας το εγκώμιό του.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

Κι ο τελευταίος πόσταρε αργότερα μια φωτογραφία του στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μπροστά από πέντε διαφορετικά προϊόντα της εταιρείας.

Ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας, όπως ο Γουόλτερ Σάουμπ -διευθυντής από το 2013 μέχρι το 2017 της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας - θεωρούν ότι η προώθηση των προϊόντων Goya από την Ιβάνκα Τραμπ στους προσωπικούς της λογαριασμούς, όπου παρουσιάζεται ως σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, συνιστούν παραβίαση του σχετικού κώδικα. «Η παραβίαση αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι η στήριξη της κυβέρνησης πωλείται. Στηρίξτε τον πρόεδρο κι η κυβέρνηση θα στηρίξει τα προϊόντα σας», δήλωσε ο Σάουμπ.

Ok, I get it.



The Trumps want us to focus on Goya-gate so we will ignore high crimes like



the Stone pardon



the Russian bounty scandal



& above all the countless Covid deaths Trump has caused.



Let's pay attention to Goya -- but in that context please. pic.twitter.com/spTvN4Xu2n