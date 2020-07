Ο Τραμπ εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά! Εκοψε τις ξανθές και πορτοκαλί βαφές [βίντεο]

Ενα πιο φυσικό look φαίνεται πως υιοθέτησε σε καιρούς κορωνοϊού ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παράτησε τις βαφές και εμφανίστηκε χθες με τα μαλλιά του στη φυσική τους, γκρίζα απόχρωση που συνάδει και με την ηλικία του των 74 ετών…

O Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνωστό πόση σημασία δίνει στη χαρακτηριστική κόμη του και στην εν γένει εμφάνισή του με το ηλιοκαμένο πρόσωπο -προϊόν solarium, όπως λένε οι κακές γλώσσες- ολόκληρο τον χρόνο. Αλλά με τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής να έχουν κατεβάσει ρολά στη χώρα λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, φαίνεται πως... έχασε ορισμένα ραντεβού, με αποτέλεσμα τα μαλλιά του να χάσουν το γνώριμο πορτοκαλο-ξανθό χρώμα τους και να εμφανιστεί με ένα πιο natural στυλ -τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Όταν βγήκε την Τρίτη στον κήπο μπροστά από τον Λευκό Οίκο για την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η αλλαγή ήταν κάτι παραπάνω από ορατή…

Μέχρι πριν από λίγους μήνες ο Τραμπ εμφανιζόταν με το περίεργο χτένισμα και τα πορτοκαλόξανθα μαλλιά, αν και οι ρίζες ήταν εμφανώς γκρι. Αλλά το τελευταίο διάστημα το χρώμα των μαλλιών του ξεθώριαζε διαρκώς, μέχρι που τελικά εμφανίστηκε με τη φυσική τους απόχρωση.

Is Trump’s hair less orange-yellow than usual? pic.twitter.com/ibNdZFjynO

Ο Τραμπ ουδέποτε παραδέχθηκε ότι βάφει τα μαλλιά του και επέμενε σε διάφορες περιστάσεις ότι είναι το δικό του χρώμα, και μάλιστα «καλύτερο από των περισσότερων φίλων» του. Τον Ιούνιο του 2018 σε ομιλία του σε οπαδούς του στη Νότια Καρολίνα ειρωνεύτηκε όσους ισχυρίζονταν ότι φοράει περούκα, προσθέτοντας ότι η κόμη του «είναι από τα μεγαλύτερα ατού» που διαθέτει. Τον Ιούνιο του 2019 ο Τραμπ εμφανίστηκε σε εκκλησία στη Βιρτζίνια χωρίς το χαρακτηριστικό του χτένισμα, αφού λούστηκε μετά από μια παρτίδα γκολφ και δεν βρέθηκε κομμωτής να του το στεγνώσει. Αλλά και ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Χάρολντ Μπόρνσταϊν, έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι το πορτοκαλί χρώμα της κόμης του οφείλεται σε ένα φάρμακο που παίρνει για τον προστάτη.

White Hair Day On The Left...Yellow On The Right...!?! #TrumpPressConference #TrumpIsANationalDisgrace #Trump #DonaldTrump pic.twitter.com/9rZocWa4IZ