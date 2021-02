Η NASA έστειλε στον Αρη μήνυμα κρυμμένο στο αλεξίπτωτο του Perseverance

Την ώρα που το ρόβερ της NASA, Perseverance, έμπαινε την περασμένη εβδομάδα στην ατμόσφαιρα του Άρη μια κάμερα προσαρμοσμένη στο σκάφος κατέγραψε τη στιγμή που ξεδιπλώθηκε το αερόστατο για να βοηθήσει στην ομαλή προσεδάφισή του.

Τη Δευτέρα η ΝASA έδωσε στη δημοσιότητα αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες και τα βίντεο και τα λαγωνικά του Διαδικτύου δεν άργησαν να εντοπίσουν ένα μήνυμα κρυμμένο στο αλεξίπτωτο. Μπορεί το τελευταίο να έφερε κόκκινα και λευκά μοτίβα, που φάνταζαν εκ πρώτης όψεως διακοσμητικά, αλλά όταν επιστήμονες της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος άφησαν να εννοηθεί ότι κάτι είχαν κρύψει στο αλεξίπτωτο, άτομα εξοικειωμένα με τον δυαδικό κώδικα το αποκρυπτογράφησαν μέσα σε λίγες ώρες. ΟΙ επιστήμονες της NASA είχαν χρησιμοποιήσει τα χρωματιστά μοτίβα για να σχηματίσουν τη φράση “Dare Mighty Things” («Τολμήστε μεγαλεπήβολα πράγματα» σε ελεύθερη απόδοση), που προέρχεται από ομιλία το 1899 του Θίοντορ Ρούσβελτ και είναι ένα δημοφιλές σλόγκαν της ομάδας του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA, που ανέπτυξε το ρόβερ Perseverance (Επιμονή).

Αλλά και ο εξωτερικός δακτύλιος του μοτίβου στο αλεξίπτωτο έκρυβε ένα μήνυμα, δηλαδή τις συντεταγμένες των γραφείων του JPL στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια: 34°11’58” N 118°10’31” W. «Ελπίζουμε οι προσπάθειές μας στη μηχανική να εμπνεύσουν κι άλλους. Μερικές φορές αφήνουμε σκόπιμα στα έργα μας μηνύματα για να τα βρουν άλλοι κι έτσι σας καλούμε να κάνετε μια προσπάθεια και να δείξετε τη δουλειά σας», είπε ο επικεφαλής της αποστολής εισόδου στην ατμόσφαιρα, καθόδου και προσεδάφισης του ρόβερ, Άλεν Τσεν στη συνέντευξη Τύπου της NASA τη Δευτέρα. Λίγες ώρες αργότερα ο αρχιμηχανικός της αποστολής, Άνταμ Στέλτσνερ, επιβεβαίωσε την αποκωδικοποίηση του μηνύματος.

