Τι είναι η prequel σειρά του Game of Thrones που ετοιμάζει το ΗΒΟ -Αυτό είναι το story - iefimerida.gr

Μια νέα σειρά που θα διαδραματίζεται πριν τα γεγονότα του Game of Thrones προχωρά επίσημα στο HBO.

Η ανακοίνωση για την κυκλοφορία της σειράς έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας, που προέκυψε μετά την συγχώνευση του HBO Max και του Discovery+, η οποία θα λέγεται απλά «Max».

Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα βασίζεται στη σειρά βιβλίων του R.R.Martin «Dunk and Egg». Τα συγκεκριμένα βιβλία ακολουθούν τις περΑυτιπέτειες του Ser Duncan του ψηλού (Dunk) και του νεαρού Aegon V Targaryen (Egg) 90 χρόνια πριν τα γεγονότα του «A Song of Ice and Fire» που ήταν η βάση για την αρχική σειρά του Game of Thrones.

Το story της νέας σειράς από τον κόσμο του Game of Thrones

Η σειρά έχει προς το παρόν τον τίτλο «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight».

«Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones δυο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Westeros. Ένας νεαρός αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Ser Duncan ο ψηλός και ο μικροσκοπικός ακόλουθός του, ο Egg, σε μια εποχή που ο οίκος των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο. Μεγάλα πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν τους δυο φίλους», αναφέρει η σύνοψη.

Ο Martin θα είναι σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός, ενώ μαζί του θα έχει μια ομάδα ατόμων που έχουν εργαστεί στο Game of Thrones και στο House of Dragon.

Ο δημιουργός της ιστορίας έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τρεις νουβέλες που επικεντρώνονται στους δυο πρωταγωνιστές. Το «Tales of Dunk and Egg: The Hedge Knight» το 1998, «The Sword» το 2003 και «The Mystery Knight» το 2010. Το 2015 και οι τρεις νουβέλες συγκεντρώθηκαν και εκδόθηκαν μαζί με τον τίτλο «A Knight of the Seven Kingdoms».

Με οδηγό την επιτυχία του House of Dragon

Μετά το τέλος του Game of Thrones και την τεράστια επιτυχία που γνώρισε, παρά τις αντιδράσεις για το φινάλε του, το HBO είχε ανακοινώσει την πρόθεση του να προχωρήσει στη δημιουργία αρκετών προτζεκτ από τον κόσμο του GoT.

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει ανακοινώσεις για πρότζεκτ που βρίσκονται υπό ανάπτυξη αλλά τελικά μόνο το «House of Dragon» κατάφερε να φτάσει μέχρι τις τηλεοράσεις. Το πρώτο prequel του Game of Thrones έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2022 και η γρήγορη επιτυχία, του εξασφάλισε την ανανέωση για δεύτερη σεζόν.

