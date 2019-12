Επική γκάφα στις ΗΠΑ: Εβαλαν φανταστική χώρα της Marvel σε λίστα για εμπορικούς εταίρους!

Κολομβία, Περού, Κορέα και… Wakanda. Οχι, οι ΗΠΑ δεν έκαναν κάποια εμπορική συμφωνία με τη φανταστική χώρα που υπάρχει μόνο στον κόσμο της Marvel. Πρόκειται για επική γκάφα του υπουργείου Γεωργίας.

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν λατρεία στον κόσμο της Marvel. Πριν από λίγες ημέρες οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τον είχαν εμφανίσει ως Thanos, τον απόλυτο «κακό» στο σύμπαν της Marvel. Αν εκείνο είχε γίνει ως μήνυμα προς τους αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου, το νέο «κρούσμα» είναι γκάφα.

Το υπουργείο Γεωργίας συμπεριέλαβε τη Wakanda, την πατρίδα του σούπερ ήρωα Black Panther, στον κατάλογο των χωρών που επωφελούνται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για κατάλογο σε προσομοιωτή που υπολογίζει τους τελωνειακούς δασμούς στον ιστότοπο του υπουργείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ενας χρήστης του Twitter διαπίστωσε την γκάφα με τη φανταστική χώρα στον κατάλογο του υπουργείου και αυτό γρήγορα έκανε τον γύρο των social media. Κάπως έτσι το πήραν χαμπάρι και στο υπουργείο Γεωργίας και διόρθωσαν το λάθος.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh