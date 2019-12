Απίστευτος Τραμπ: Στο ρόλο του «κακού» Thanos της Marvel «αφανίζει» τους Δημοκρατικούς σε κλιπ [βίντεο]

Μόλις 21 δευτερόλεπτα διαρκεί το κλιπ που ανέβασε το εκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, αλλά ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις.

Το μήνυμα του σποτ είναι ότι οι Δημοκρατικοί μπορεί να συνεχίζουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το «κυνήγι μαγισσών» κατά του Τραμπ με τη διαδικασία παραπομπής του , αλλά η επανεκλογή του στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ είναι «αναπόφευκτη».

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Τραμπ ως ο παρανοϊκός Τιτάνας Thanos, να επαναλαμβάνει τα λόγια του απόλυτου «κακού» της Marvel «είμαι αναπόφευκτος» σε μια σκηνή από την ταινία «Εκδικητές», όπου με το γάντι του αφανίζει τις μισές υπάρξεις στο σύμπαν. Έτσι κι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος με ένα χτύπημα των δακτύλων του αφανίζει τα τρία κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Νάνσι Πελόζι, τον Άνταμ Σιφ και τον Τζέρι Νάντλερ.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS