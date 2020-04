Eurogroup -Εκπρόσωπος Σεντένο: Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο

Ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, δήλωσε πως ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία στο Eurogroup για το πακέτο μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Ο Λουίς Ρέγκο ωστόσο, τόνισε πως το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Με μία λιτή δήλωσή του στο Twitter, ο Ρέγκο τόνισε πως οι συζητήσεις πάνε καλά, αλλά ακόμη δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Επίσης, προανήγγειλε πως η προγραμματισμένη για την Τρίτη, συνέντευξη Τύπου, θα γίνει το πρωί της Τετάρτης.

«Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9