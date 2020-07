Ερντογάν: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας στην Αν. Μεσόγειο όπως κάναμε και με την Αγία Σοφία

Την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό «Barbaros» πλέει ανοικτά της Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις εμπρηστικές δηλώσεις.

Οπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως έκανε και στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας.

«Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως κάναμε με το Μεγάλο Τέμενος της Αγίας Σοφίας, το οποίο άνοιξε ξανά ως τζαμί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

#BREAKING 'We will not hesitate to use our sovereign rights as in example of Hagia Sophia Grand Mosque, which we reopened for worship,' says Erdogan