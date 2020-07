Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία: Το Barbaros έφτασε έξω από την Αμμόχωστο

Νοτιοανατολικά της Κύπρου και της περιοχής της Αμμοχώστου, βρίσκεται από τα ξημερώματα το ερευνητικό σκάφος «Barbaros» της Τουρκίας, το οποίο πλησιάζει την κυπριακή ΑΟΖ.

Η Αγκυρα, αφού έκανε πίσω με το Oruc Reis, εξέδωσε χθες NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες κοντά στα οικόπεδα 2,3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ.

H NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο live διαδικτυακός χάρτης marinetraffic.com, δείχνει το τουρκικό σκάφος, που συνοδεύεται από ένα ακόμη σκάφος, σε σημείο πολύ κοντά στο οικόπεδο 3 της κυπριακής ΑΟΖ, κάτι που μπορεί εύκολα να προκαλέσει νέα σοβαρή ένταση με την Αθήνα και την Λευκωσία. To Barbaros φαίνεται να κινείται με νότια κατεύθυνση, με ταχύτητα 4,9 κόμβων.

Η Κύπρος, μετά από την νέα προκλητική κίνηση της Τουρκίας, εξέδωσε αντί-NAVTEX, αναδεικνύοντας την παρανομία της Τουρκίας εντός των θαλάσσιων υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική NAVTEX έχει ισχύ μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου και «δεσμεύει» περιοχή που εμπίπτει εντός των τεμαχίων 2,3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ.

Η NAVTEX που εξέδωσε το ΚΣΕΔ:

ZCZC MA 53

28 1800 UTC JUL 2020

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAVIGATIONAL WARNING NR 274/20

ALL BE ADVISED THAT THE NW NR0999/20 FA-18 FOR SEISMIC SURVEY

BY R/V ''BARBAROS HAYREDIN PASA''

AND SUPPORTING VESSELS M/V ''TANUX 1" AND R/V ''APOLLO MOON''

IS REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL OPERATION IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

AND THE CONTINENTAL SHELF OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

THIS ACTION CONSTITUTES A VIOLATION OF THE INTERNATIONAL LAW

AND MARITIME SAFETY PROCEDURES

AND IT IS ALSO A CRIMINAL OFFENCE UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

ROC DEMANDS FROM THE SHIP ''BARBAROS HAYREDIN PASA'' TO IMMIDIATELY CEASE HER ILLEGAL ACTIONS

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT THE

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

CANCEL THIS MESSAGE 18 2059 UTC SEP 2020

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Ακάρ: Δικαίωμα μας οι γεωτρήσεις στην περιοχή

Την ίδια ώρα, δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ από την Τουρκία, έρχονται να δυναμιτίσουν περισσότερο το κλίμα. Στην διάρκεια εκδήλωσης για το ψευδοκράτος, ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας, είπε πως είναι «δικαίωμα της Αγκυρας» να κάνει γεωτρήσεις στην περιοχή, ενώ δηλώνουν «έτοιμοι να κάνουμε ό, τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας εκεί».

Ο Ακάρ τόνισε μάλιστα πως δεν πρόκειται να σταματήσει κανείς τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή. «Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με τα δικαιώματά μας και το διεθνές δίκαιο», είπε σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Νωρίτερα, η κίνηση της Τουρκίας για NAVTEX εντός της ΑΟΖ της, προκάλεσε την αντίδραση της προεδρίας, με τον εκπρόσωπό της, Παναγιώτη Σεντώνα, να σχολιάζει πως «η Τουρκία ξανά με τις ενέργειές της επιδεινώνει το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή, παραβιάζει ξανά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ηδη η κυπριακή κυβέρνηση έχει κάνει επαφές με το υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα και την ΕΕ, από την οποία ο Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε ουσιαστική και «αποφασιστική στάση κατά των τουρκικών προκλήσεων».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προκλητικά τα βήματα της Τουρκίας

Εν τω μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρότρυνε εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες προκλητικά βήματα τα οποία κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν βαθιά προβληματισμένες από τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων εντός των υδάτων της Κύπρου. Αυτά τα προκλητικά βήματα αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.