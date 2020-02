ΗΠΑ: Βγήκαν «μαχαίρια» στο ντιμπέιτ των Δημοκρατικών- Απίστευτες κατηγορίες, στο στόχαστρο ο Σάντερς [βίντεο]

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το ντιμπέιτ των υποψήφιων για το χρίσμα των Δημοκρατικών τις εκλογές των ΗΠΑ τον προσεχή Νοέμβρη.

Οι Μάικλ Μπολούμπεργκ, Τζο Μπάιντεν, Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατά πρώτο λόγο και χωρίς να… υστερήσουν οι υπόλοιποι υποψήφιοι, προχώρησαν σε μία σκληρή κόντρα, με το κοινό μάλιστα που βρισκόταν στο αμφιθέατρο στην Νότια Καρολίνα, παρακολουθώντας την συζήτηση, να μη διστάζει να αποδοκιμάσει ορισμένους από τους υποψήφιους για τις τοποθετήσεις τους.

Ο Τζο Μπάιντεν πάντως φαίνεται πως κέρδισε την μάχη όσον αφορά το κοινό που ξεκάθαρα τον υποστήριζε στο αμφιθέατρο, κατά την διάρκεια του ντιμπέιτ.

Joe Biden tonight decided to speak out against a target he never pursued before: Tom Steyer, who has spent huge sums in South Carolina, threatening Biden’s lock on the state#DemDebate key moments: https://t.co/lwLYZltxnB

Live analysis: https://t.co/5i5s6yT1oq pic.twitter.com/gA4zctS67t — POLITICO (@politico) February 26, 2020

Στο στόχαστρο ο Σάντερς: Σε βοηθάει ο Πούτιν για να κερδίσει ο Τραμπ

Οι υποψήφιοι επιτέθηκαν στον Μπέρνι Σάντερς, ισχυριζόμενοι πως η υποψηφιότητά του είναι επικίνδυνη και θα φέρει κέρδος μόνο στον Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει πως τον προτιμά για αντίπαλο στις εκλογές του Νοέμβρη. Η δημοτικότητά του φαίνεται πως λειτούργησε στο να δεχτεί την επίθεση από τους αντιπάλους του, καθώς αρκετές φορές αμφισβήτησαν τις ικανότητές του, με τον Σάντερς να προσπαθεί να αντικρούσει τα όσα έλεγαν. Μάλιστα ανέφεραν πως και ο Βλάντιμι Πούτιν προσπαθεί να τον βοηθήσει να εκλεγεί, ώστε να είναι αυτός ο αντίπαλος του Τραμπ!

Pete Buttigieg tonight called out Bernie Sanders for what he called the Vermont senator’s “incredible shrinking price tag” for his Medicare for All proposal#DemDebate key moments: https://t.co/wlFPr6VJeH

Live analysis: https://t.co/5i5s6yT1oq pic.twitter.com/byAwFSvvUb — POLITICO (@politico) February 26, 2020

Sanders’ rivals wasted little time going after him tonight.



Bloomberg told Sanders that “Russia is helping you get elected; Warren insisted that “I would make a better president than Bernie;” and Biden called out Sanders’ votes against the Brady Bill https://t.co/lwLYZltxnB pic.twitter.com/DZtBWkTSo0 — POLITICO (@politico) February 26, 2020

Και ο Σάντερς ωστόσο δεν παρέλειψε να πετάξει τις μπηχτές του, όπως αυτή στον Μπλούμπεργκ για το θέμα της οικονομίας, καθώς τόνισε πως υπάρχουν εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ασφάλιση και στο όριο της φτώχειας, για να «πλουτίζουν άνθρωποι όπως ο Μπλούμπεργκ και άλλοι εκατομμυριούχοι». Ο Μπλούμπεργκ απάντησε πως ο Πούτιν βοηθά τον Σάντερς να κερδίσει τις εκλογές των Δημοκρατικών, κάτι το οποίο δεν αποδέχτηκε ο αντίπαλός του.

Bernie Sanders was asked how a Democratic socialist could win on the economy against Trump when the jobless rate was so low.



Sanders replied: “The economy is doing really great for people like Mr. Bloomberg and other billionaires”#DemDebate key moments: https://t.co/lwLYZltxnB pic.twitter.com/ApujIl24E1 — POLITICO (@politico) February 26, 2020

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ από την πλευρά του, ξεκινώντας να μιλάει δεν παρέλειψε να πετάξει και τις μπηχτές του, λέγοντας πως «από την στιγμή που τους κέρδισα στην τελευταία εκλογή, πίστευα ότι θα φοβόντουσαν να έρθουν να με αντιμετωπίσουν. Είμαι έκπληκτος που ήρθαν».

Mike Bloomberg tried out a self-deprecating joke about his debate performance last week ... it didn't land, says reporter @alxthomp.



Follow along with #DemDebate live analysis: https://t.co/hQMj9tNVlY pic.twitter.com/B20sjmqWMK — POLITICO (@politico) February 26, 2020

Αντίπαλος Μπλούμπεργκ: Ζήτησες από υπάλληλό σου να ρίξει το παιδί της

Ωστόσο και ο Μπλούμπεργκ βρέθηκε στο στόχαστρο κυρίως για σχόλια που έκανε στο παρελθόν κατά γυναικών. Ζήτησε συγνώμη «εφ' όσον τους προσέβαλαν» τα σχόλια που έκανε στο παρελθόν (είπε πως δεν θυμόταν τι σχόλια είχε κάνει). Η Γουόρεν μάλιστα επέμεινε πως στο παρελθόν έχει κάνει διακρίσεις κατά γυναικών, τονίζοντας πως «δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά έχει, αλλά ο κόσμος δεν θα τον εμπιστευτεί ποτέ».

People want a chance to hear from the women that Mike Bloomberg and his company have gagged with nondisclosure agreements.



If he says there is nothing to hide here, then sign a blanket release and let the women speak out and tell their stories. #DemDebate pic.twitter.com/UgaroWmXbx — Elizabeth Warren (@ewarren) February 26, 2020

Η κόντρα πήρε διαστάσεις όταν κατηγόρησε τον Μπλούμπεργκ πως ζήτησε από πρώην υπάλληλό του να ρίξει το παιδί της για να συνεχίσει να εργάζεται μαζί του. Εκεί το κοινό άρχισε να τον αποδοκιμάζει, με τον ίδιο να λέει πως ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.