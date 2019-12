Εκλογές στη Βρετανία: Ο Τζόνσον ψήφισε παρέα με τον σκύλο του – Ουρές στα εκλογικά κέντρα παρά την κακοκαιρία [εικόνες]

Με το σκυλάκι του, τον Dilyn εμφανίστηκε νωρίς το πρωί σε εκλογικό κέντρο του Γουέστμινστερ στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Μπόρις Τζόννσον, ο πρώτος από τους αρχηγούς των κομμάτων που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο Τζόνσον προτίμησε να ψηφίσει στο κέντρο του Λονδίνου, παρά την καμπάνια των αντιπάλων του να του «αρπάξουν» την έδρα του στο Uxbridge και South Ruislip και μάλιστα βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο γύρω στις 8:15 τοπική ώρα, έδωσε ένα φιλί στο σκυλάκι του.

Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Μπόρις Τζόνσον φίλησε (για γούρι άραγε;) το σκυλάκι του / Φωτογραφία: ΑΡ

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν ψήφισε στο Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο, όπου τον υποδέχθηκαν οπαδοί του -ανάμεσά τους και ένας ντυμένος «Elmo», από τον χαρακτήρα της παιδικής εκπομπής «Sesame Street».

Elmo waiting for Jeremy Corbyn as he heads in to vote in Islington North pic.twitter.com/fLe19Fw2HK — Richard Osley (@RichardOsley) December 12, 2019

Ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ψήφισε στο βόρειο Λονδίνο / Φωτογραφία: ΑΡ

Ο Κόρμπιν εμφανίστηκε – ή προσπάθησε να εμφανιστεί - αισιόδοξος μπροστά στις κάμερες, ενθαρρυμένος ίσως από το γεγονός ότι παρά το χειμωνιάτικο καιρό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και το χιόνι κατά τόπους, η προσέλευση είναι μεγάλη, με ουρές να σχηματίζονται σε πολλά εκλογικά κέντρα καθώς οι ψηφοφόροι έχουν αντιληφθεί το διακύβευμα των εκλογών για το Brexit, το μέλλον του Τζόνσον στην πρωθυπουργία και την πορεία που θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα χρόνια.

That's the first time I've ever had to queue & wait outside of a polling station in order to exercise my right to vote here in #Cambridge (local or otherwise).

Hope it bodes well for a good #GE2019 turn out nationally on this rather dreary day. #GeneralElection19 #GeneralElection pic.twitter.com/UkbXn9TzS8 — John E. Walsh #FBPE #LoveMinsmere (@akazeeox) December 12, 2019

In ten years of voting at this Polling Station - always at same time: on way to drop children off at school - there’s never been a queue. Today, it’s out the door.

Very odd. Especially as I’m in Corbyn’s ultra safe seat. pic.twitter.com/6400VhSJgO — Harry Wallop (@hwallop) December 12, 2019

Για την ιταλική La Repubblica το δίλημμα για τους Βρετανούς ψηφοφόρους είναι «Σοσιαλισμός ή Brexit» . «Οι φυλές στις οποίες είναι χωρισμένη η Μ. Βρετανία καλούνται σήμερα να επιλέξουν το μη χείρον: Τον Μπόρις Τζόνσον, αν θέλουν να αποφύγουν τον σοσιαλισμό, ή τον Τζέρεμι Κόρμπιν αν θέλουν να αποφύγουν το Brexit. Πολλοί και στις δύο περιπτώσεις θα κρατούν τις μύτες τους καθώς θα ψηφίζουν...», σχολιάζει δηκτικά η εφημερίδα.

Tα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Θρίαμβος του Μπόρις Τζόνσον

Σε περίπτωση που οι Συντηρητικοί εξασφαλίζουν πλειοψηφία τουλάχιστον 50 εδρών, τότε το εκλογικό στοίχημα του Τζόνσον θα έχει αποδώσει επιτρέποντάς του να περάσει άνετα τη συμφωνία για το Brexit από τη Βουλή των Κοινοτήτων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για τη μελλοντική εμπορική συμφωνία.

Οριακή νίκη του Τζόνσον

Αν πάλι οι Τόρηδες κατακτήσουν πλειοψηφία 15 ή και λιγότερων εδρών, τότε ο Τζόνσον θα είναι ευάλωτος σε ανταρσίες ειδικά από την πτέρυγα των σκληροπυρηνικών υπέρμαχων του Brexit στο κόμμα του, που μπορεί να τον ωθήσει στην υιοθέτηση μιας σκληρότερης γραμμής στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Αδιέξοδο με κανένα κόμμα να μην εξασφαλίζει πλειοψηφία

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε ηχηρό χαστούκι για τον Τζόνσον μετά το προβάδισμα που είχε επί τόσες εβδομάδες το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις. Αν οι Συντηρητικοί εξασφαλίσουν τις περισσότερες έδρες θα λάβουν πρώτοι την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – εγχείρημα δύσκολο καθώς οι μέχρι πρότινος εταίροι τους του DUP αρνούνται να στηρίξουν την υφιστάμενη συμφωνία για το Brexit. Αν πάλι συνασπιστούν οι Εργατικοί με τους Φιλελεύθερους και τους Σκωτσέζους εθνικιστές του SNP θα μπορούσαν να καταθέσουν νομοσχέδιο για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit, που ίσως θεωρήσουν πολλοί βουλευτές ότι θα είναι ο μόνος τρόπος για την άρση του αδιεξόδου.

Πλειοψηφία των Εργατικών του Κόρμπιν – το απίθανο σενάριο

Οι εκλογολόγοι θεωρούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο μιας πλειοψηφίας των Εργατικών, πόσω μάλλον που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη η ανάκτηση των 59 περιφερειών που είχαν στη Σκωτία πριν απο τέσσερα χρόνια. Θαύματα, όμως, δεν μπορούν να αποκλειστούν και σε μια τέτοια περίπτωση ο Τζόνσον θα υποχρεωθεί να παραιτηθεί από την ηγεσία των Τόρηδων και οι Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρμπιν θα έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία για το Brexit εντός τριμήνου και να τη θέσουν στους ψηφοφόρους εντός εξαμήνου και να ξεκινήσουν την εφαρμογή της ριζοσπαστικής οικονομικής τους ατζέντας.

Στις 22:00 τοπική ώρα τα πρώτα exit polls



Το πρώτο αποτέλεσμα αναμένεται γύρω στις 23.00 από εκλογικές περιφέρειες του Σάντερλαντ και του Νιούκαστλ. Στη 1.00 αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα στα προπύργια των Εργατικών (Γουόρκινγκτον, Ντάρλινγκτον, Γουίγκαν), όπου μία νίκη του Συντηρητικού κόμματος θα θεωρηθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες για την κυβέρνηση να πετύχει τον στόχο της για πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Γύρω στις 4.30 θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα στην περιφέρεια του 'Αξμπριτζ, όπου είναι υποψήφιος ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ενώ μέχρι τις 7.00 το πρωί της Παρασκευής θα είναι ξεκάθαρο ποιος θα ζητήσει από την Βασίλισσα την άδεια να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς θα έχουν απομείνει ελάχιστες έδρες όπου θα εκκρεμεί το αποτέλεσμα, ή ενδεχομένως θα χρειάζεται να γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων.