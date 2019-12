Βρετανικές εκλογές: Κλείνουν οι κάλπες, η ώρα της αλήθειας για το Brexit

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα πρώτα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών, καθώς οι κάλπες θα κλείσουν τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), σε μια αναμέτρηση που το αποτέλεσμά της θα είναι καθοριστικό για το Brexit.

Τα exit poll θα βγουν μόλις κλείσουν οι κάλπες, ενώ μία ώρα αργότερα εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Πάντως, ακόμη και στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα)- δύο ώρες πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας- υπήρχαν τεράστιες ουρές ψηφοφόρων έξω από εκλογικά κέντρα, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Huge queues outside the polling station in Leeds. What does this mean?! Probably not much #GeneralElection2019 pic.twitter.com/VB4qFrtQ5T