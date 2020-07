Διπλωματικό θρίλερ μέχρι τις 2 Αυγούστου -Κινήσεις αποκλιμάκωσης από την Τουρκία

Σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάδα έως και τις 2 Αυγούστου, οπότε και λήγει η Navtex της Τουρκίας με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες.

Η Αγκυρα στέλνει το μήνυμα ότι «κρατάει» το Oruc Reis στην Αττάλεια, αλλά αναμένει σήμα από την Αθήνα για διάλογο χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά με συγκεκριμένο πλαίσιο και με τερματισμό των τουρκικών ενεργειών που δυναμιτίζουν το κλίμα, όπως η έκδοση της Navtex και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Από το απόγευμα του Σαββάτου, υπάρχουν σημάδια σταδιακής αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο, με στρατιωτικές πηγές να αναφέρουν ότι ορισμένα τουρκικά πλοία γυρίζουν στις βάσεις τους.

Ωστόσο ενώ το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis παρέμενε αμετακίνητο στην Αττάλεια, εμφανίστηκε ένα tweet στο λογαριασμό της πρεσβείας της Τουρκίας στις ΗΠΑ, που ανακοίνωνε την έναρξη σεισμικών ερευνών στο Ανατολικό Αιγαίο. Λίγες ώρες αργότερα το επίμαχο tweet «κατέβηκε» και έγινε νέα ανάρτηση που ανέφερε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic, το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis την ώρα του αρχικού tweet της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αττάλειας.

Η τάση αποκλιμάκωσης επιβεβαιώνεται και από πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κάνουν λόγο για τάση αποκλιμάκωσης, κάτι όμως που δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός στόλος θα αλλάξει τις θέσεις του, αλλά θα παραμείνει σε κατάσταση ετοιμότητας και επιφυλακής, έως ότου αποσυρθούν όλα τα τουρκικά πλοία, όπως έχει επαναλάβει αρκετές φορές και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τις τελευταίες ώρες.

«Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis ανήγγειλε τη σεισμική του έρευνα στις 21 Ιουλίου 2020, στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το νέο tweet που έχει δημοσιεύσει στον λογαριασμό της η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον.

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT