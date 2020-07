Πού βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis [εικόνες & βίντεο]

Ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας βρίσκεται αγκυροβολημένο το τουρκικό ερευνητικό γεωτρύπανο Oruc Reis, χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου από τη θέση του το τελευταίο 24ωρο μετά την έκδοση της παράτυπης τουρκικής NAVTEX.

Δείτε τη θέση του Oruc Reis:

Η τουρκική εφημερίδα Star αναφέρει πως το Oruc Reis πλαισιώνουν δύο τουρκικές φρεγάτες.

Antalya dolaylarında beklemekte olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisine

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler eşlik ediyor. pic.twitter.com/T5dYFk8mQp — Doğu Akdeniz Politik (@akdenizpolitik) July 22, 2020

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν επίσης βίντεο και φωτογραφίες που το δείχνουν ακινητοποιημένο στην Αττάλεια.

ORUÇ REİS, Antalya limanı. pic.twitter.com/CSjFvNfyj1 — Turkish Armed Forces (@kkktsk) July 22, 2020

Dün sabah, Antalya limanı pic.twitter.com/Eywx4YMPVE — Dovjenka son 1 ay (@wintersun07) July 22, 2020

H κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει NAVTEX για έρευνες νότια του Καστελόριζου σήμανε συναγερμό στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ενώ Ελλάδα και Κύπρος απάντησαν με αντι-NAVTEX για την ίδια περιοχή όπου σκοπεύει να κάνει έρευνες η Τουρκία, καλώντας όλους τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική NAVTEX.

Συγκεκριμένα, ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε την παρακάτω NAVTEX:

ZCZC HA90

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

Με τη NAVTEX η Ελλάδα και η Κύπρος απαντούν στην πρόκληση της Τουρκίας, που εξέδωσε NAVΤΕΧ με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Προκαλεί η Τουρκία: Η NAVTEX για το Καστελόριζο είναι στη δική μας υφαλοκρηπίδα



Σημειώνεται ότι σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση και -μεταξύ άλλων- αναφέρει πως θα προχωρήσει σε έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου. Συνεχίζοντας, δε, την προκλητική στάση της, η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα για μαξιμαλιστικές θέσεις. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως Μέρκελ-Ερντογάν συζήτησαν για Λιβύη, Συρία, κορωνοϊό και τουρισμό, ωστόσο φαίνεται πως στην τηλεφωνική συζήτηση τέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο, με τις προκλήσεις της Αγκυρας για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου. Μάλιστα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που προκάλεσαν οι κινήσεις της Αγκυρας στο Αιγαίο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ -Τι συζήτησαν για τα ελληνοτουρκικά

Εν τω μεταξύ, η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ τηλεφώνησε το απόγευμα της Τρίτης στον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ατζέντα της συζήτησης ήταν και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και η στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυρία Μέρκελ κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη προκειμένου να τον συγχαρεί για την επιτυχία της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και για τον εποικοδομητικό του ρόλο στις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ελληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε την καγκελάριο για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας.