Βρετανία: Γιατί κατέρρευσε η δημοσιογράφος στο ντιμπέιτ Σούνακ-Τρας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ραντεβού στο Skynews στις 4 Αυγούστου προκειμένου να διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε τηλεμαχία στην κούρσα της διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία έδωσαν οι Ρίσι Σούνακ και Λιζ Τρας, μετά την αιφνίδια διακοπή του χθεσινού ντιμπέιτ.

Η χθεσινή τηλεμαχία διεκόπη απότομα, όταν ακούστηκε ένας κρότος και η παρουσιάστρια του TalkTv, Κέιτ Μακάν, σωριάστηκε λιπόθυμη στο πλατό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ζωντανή αναμετάδοση, ο φακός συνέλαβε την Τρας να διακόπτει την ομιλία της και να αναφωνεί σοκαρισμένη «Θεέ μου!» και να τρέχει προς το μέρος της παρουσιάστριας, ενώ στους δέκτες εμφανιζόταν το μήνυμα: «Λυπούμαστε για τη διακοπή του προγράμματος. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος και σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονική ροή».

Το δίκτυο ανακοίνωσε αργότερα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη Μακ Καν, αλλά κατόπιν συμβουλής γιατρών η τηλεμαχία δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σούνακ έσπευσε στο πλευρό της παρουσιάστριας

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «The Sun», μόλις κατέρρευσε η παρουσιάστρια τόσο ο Σούνακ όσο και η Τρας έσπευσαν στο πλευρό της για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά.

«Με ανακούφιση άκουσα ότι η @KateEMcCann είναι μια χαρά. Πραγματικά λυπάμαι που έπρεπε να τελειώσει μια τόσο καλή συζήτηση. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά σύντομα με την Κέιτ και την υπόλοιπη ομάδα του @TheSun @TalkTV», έγραψε η Τρας μετά το περιστατικό στο λογαριασμό της στο Twitter.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση του Σούνακ: «Καλά νέα που ήδη αναρρώνετε @KateEMcCann. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση και ανυπομονώ να δεχθώ τις ερωτήσεις σας σύντομα!».

Ο συμπαρουσιαστής του ντιμπέιτ θετικός στον κορωνοϊό

Το ντιμπέιτ των Σούνακ-Τρας συνδιοργάνωσαν η εφημερίδα «The Sun» και το Talk TV, που ανήκουν αμφότερα στην αυτοκρατορία των ΜΜΕ του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η Μακ Καν, πολιτική συντάκτρια στο Talk TV, είχε προγραμματιστεί να συντονίσει την τηλεμαχία μαζί με τον συνάδελφο της «Sun», Χάρι Κόουλ, ο οποίος, ωστόσο, δεν προσήλθε, αφού είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η συντονίστρια του ντιμπέιτ, που λιποθύμησε

Η 30χρονη Μακ Καν είναι ρεπόρτερ και δημοσιογράφος, η οποία εγκατέλειψε τον Ιανουάριο το SkyNews για να ενταχθεί στο δυναμικό του Talk Tv. Έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία, λόγος για τον οποίο χαρακτηρίζεται ανερχόμενο αστέρι στη βρετανική δημοσιογραφία, ενώ έχει εργαστεί στις Daily Telegraph, The Solar, The Guardian και Metropolis AM. Της έπλεξαν το εγκώμιο στα Βραβεία Τύπου το 2017 για το μανιφέστο των Εργατικών, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα πολιτικό μανιφέστο διέρρευσε ολόκληρο σε εφημερίδα. Διετέλεσε την επόμενη χρονιά πρόεδρος της Press Gallery -η δεύτερη γυναίκα που κατείχε τον τίτλο τους τελευταίους δύο αιώνες.

H παρουσιάστρια έχει πάνω από 135.000 followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι ελάχιστα γνωστά για την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του TalkTV, η ίδια είναι καλά στην υγεία της και κατέρρευσε εξαιτίας του άγχους.

Πυρά κατά του Σούνακ για τη δέσμευση να κόψει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας

Λίγες ώρες μετά τη διακοπείσα τηλεμαχία, ο Ρίσι Σούνακ δεσμεύθηκε σήμερα για περικοπές ύψους τεσσάρων δισ. λιρών στον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας, σε μια προσπάθεια, όπως επισημαίνουν επικριτές του και βρετανικά ΜΜΕ, να κερδίσει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της διαδοχής του Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρηδων και στην Ντάουνινγκ Στριτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας είχε επανειλημμένα αρνηθεί το τελευταίο διάστημα να ακολουθήσει την Τρας στις δεσμεύσεις της για περικοπές φόρων, χαρακτηρίζοντας «παραμύθια» τα σχέδιά της και επιμένοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να περιμένουν να υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Αλλά σήμερα υποσχέθηκε, αν γίνει πρωθυπουργός, να καταργήσει τον ΦΠΑ 5% στους οικιακούς λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο.

Χθες βράδυ πηγές από την Ντάουνινγκ Στριτ ανέφεραν στην «Daily Mail» ότι αυτό προσπαθούσε να περάσει και ο Μπόρις Τζόνσον για να ελαφρύνει το φορτίο στα νοικοκυριά, αλλά προσέκρουε στην αντίσταση του Σούνακ.

«Ο Μπόρις τον εκλιπαρούσε να το κάνει, αλλά εκείνος αρνούνταν. Είναι εντυπωσιακό που το παρουσιάζει τώρα ως δική του πολιτική», είπε ένα άτομο.

Στο μεταξύ, πηγή από το περιβάλλον της Τρας δήλωσε στην εφημερίδα «The Telegraph»: «Είναι καλό που επιτέλους ξύπνησε ο Ρίσι Σούνακ και αποφάσισε να προσφέρει κάτι στους πολίτες που ταλανίζονται από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Ωστόσο, όλο αυτό μοιάζει με στροφή 180 μοιρών από κάποιον που τις τελευταίες εβδομάδες της κούρσας ηγεσίας κατηγορούσε τα σχέδια περικοπών φόρων όλων των άλλων ως ανήθικα και παραμύθια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επόμενα βήματα στην κούρσα διαδοχής

Οι δύο μονομάχοι συμφώνησαν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους και σε τηλεμαχία που θα διοργανώσει το Sky News στις 20:00 τοπική ώρα την Πέμπτη 4 Αυγούστου, με συντονίστρια την παρουσιάστρια Κέι Μπέρλεϊ.

Τα περίπου 200.000 μέλη του Συντηρητικού Κόμματος θα επιλέξουν μεταξύ των δύο φιναλίστ, Σούνακ και Τρας, τον ή τη διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δίνουν το προβάδισμα στην υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τζόνσον ωθήθηκε στις 7 Ιουλίου σε παραίτηση από την ηγεσία των Τόρηδων, που σήμανε και το τέλος της θητείας του στην πρωθυπουργία, μετά από εσωκομματική ανταρσία, αλλά θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι να οριστεί ποιος θα τον διαδεχθεί.