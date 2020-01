«Τσίρκο» γερουσιαστών στη δίκη Τραμπ: Το ρίχνουν στον ύπνο, λύνουν σταυρόλεξα, φτιάχνουν αεροπλανάκια!

Σε «τσίρκο» έχουν μετατρέψει τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ γερουσιαστές που κατηγορούνται από αμερικανικά ΜΜΕ ότι το ρίχνουν στον ύπνο, παίζουν παιχνίδια, ή παραβιάζουν άλλους κανόνες!

Τουλάχιστον δύο γερουσιαστές, οι Τζιμ Ρις και Τζιμ Ίνχοφε, φάνηκαν να αποκοιμούνται στη διάρκεια των μακρών ακροάσεων, όπου ο Τραμπ κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, που απειλεί τη δημοκρατία στις ΗΠΑ. Οι γερουσιαστές παίζουν ρόλο ενόρκων στην πολύκροτη υπόθεση και είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν ο Τραμπ θα αποπεμφθεί από την Προεδρία των ΗΠΑ, αλλά ορισμένα μέλη τους, όχι μόνον Ρεπουμπλικανοί, αλλά και Δημοκρατικοί, κατηγορούνται ότι ενεργούν σαν βαριεστημένα σχολιαρόπαιδα.

Βάσει των κανόνων διεξαγωγής της δίκης οι γερουσιαστές πρέπει να παραμένουν καθιστοί στις θέσεις τους στη διάρκεια των ακροάσεων, αλλά τουλάχιστον εννέα Δημοκρατικοί -ανάμεσά τους και ο Μπέρνι Σάντερς και η Έιμι Κλομπουσάρ που διεκδικούν το χρίσμα του κόμματός τους για την προεδρία- καθώς και 22 Ρεπουμπλικανοί απομακρύνθηκαν σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters. Η Ρεπουμπλικανή Μάρσα Μπλάκμπερν, που εκπροσωπεί την πολιτεία του Τενεσί στη Γερουσία, εθεάθη να διαβάζει το βιβλίο “How Trump Haters Are Breaking America” («Πώς αυτοί που μισούν τον Τραμπ διαλύουν την Αμερική»). H ίδια, πάντως, υποστήριξε στο Twitter ότι το βιβλίο την βοηθά να κατανοήσει τα τεκταινόμενα στη δίκη.

First – I'm reading Resistance (At All Costs) by Kim Strassel. Read the chapter on obstruction. It provides good insights into today’s proceedings.



Second – busy mamas are the best at multi-tasking. Try it. https://t.co/AEHW19ZztL