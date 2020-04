Κορωνοϊός: Αδιέξοδο στο Eurogroup μετά από διαπραγμάτευση 16 ωρών -Νέα τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη

Ναυάγιο στις συζητήσεις του Eurogroup, καθώς η τηλεδιάσκεψη διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

Έτσι το πρωί της Τετάρτης, διέκοψε τις εργασίες του το Eurogroup και θα συνεχίσει τη συνεδρίασή του αύριο Πέμπτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων 16 ωρών, που δεν κατέληξαν ωστόσο σε κάποιο αποτέλεσμα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο με ανάρτησή του στο twitter, ανακοινώνοντας την αναβολή για την Πέμπτη.

«Επειτα από 16 ώρες συζητήσεων, πλησιάσαμε σε συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε αυτήν. Ανέστειλα το Eurogroup», οι εργασίες του οποίου θα συνεχιστούν «αύριο, Πέμπτη», ανέφερε ο Πορτογάλος πρόεδρος του συμβουλίου.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv