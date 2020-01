Διάσκεψη Βερολίνου: Η… κατάρα της Μέρκελ στους Βρετανούς -Μπλόκαρε η πόρτα του αυτοκινήτου του Τζόνσον [βίντεο]

Μια αναπάντεχη στιγμή αμηχανίας συνέβη πριν την διάσκεψη του Βερολίνου κατά την υποδοχή του Μπόρις Τζόνσον από την Ανγκελα Μέρκελ.

Ηταν ένα ακόμη ευτράπελο, που προηγήθηκε εκείνων της οικογενειακής φωτογραφίας των ηγετών στο Βερολίνο.

Την ώρα που ο ηγέτης της Βρετανίας έφτανε στην Καγκελαρία όπου φιλοξενείται η Διάσκεψη του Βερολίνου για τις εξελίξεις στη Λιβύη, τον ανέμενε η Γερμανίδα καγκελάριος.

Ο συνοδός του Τζόνσον βγήκε για να του ανοίξει την πόρτα, η οποία ωστόσο… μπλόκαρε, προκαλώντας αμηχανία στην Μέρκελ.

Μετά από ορισμένες προσπάθειες ο Βρετανός πρωθυπουργός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητό του.

Εκανε τις καθιερωμένη χειραψία μαζί της χαμογελαστός και εν συνεχεία, ο Μπόρις Τζόνσον έδειξε να εξηγεί τι του συνέβη.

Δείτε το βίντεο:

Boris Johnson gets stuck in car before meeting Merkel at #LibyaConference MORE: https://t.co/B9DGCO8yrS pic.twitter.com/7gb1idArw0

Σημειώνεται πως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η τότε Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι επισκέφθηκε το Βερολίνο.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3