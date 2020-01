Διάσκεψη Βερολίνου: Τα ευτράπελα στην οικογενειακή φωτογραφία -Η Μέρκελ έψαχνε τον Πούτιν [εικόνες & βίντεο]

Με ευτράπελα σημαδεύτηκε η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για την ειρήνευση στη Λιβύη.

Οταν στήθηκαν για την καθιερωμένη φωτογραφία, οι φωτογράφοι πρώτοι αλλά και η Γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ αντιλήφθηκαν ότι κάτι έλειπε.

Ολοι... ψάχτηκαν και διαπίστωσαν ότι απουσίαζε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν, έσπευσε στη θέση του.

Αμέσως μετά διαπιστώθηκε ότι και ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε τη θέση του. Επιχείρησε να την βρει αλλά δεν ήξερα από πού να… περάσει.

Τελικά τα κατάφερε και τα φλας άστραψαν για την σωστή, πλέον οικογενειακή φωτογραφία.

📹 | Leaders of the country's that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG