Σάλος στη Bρετανία: Ψάχνουν κι άλλη νεαρή στο Πολεμικό Ναυτικό, που πουλάει ερασιτεχνικά πορνό στο OnlyFans

Την ταυτότητα μιας ακόμη νεαρής γυναίκας, μέλους του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, που πουλά ερασιτεχνικό πορνό σε πελάτες της στο OnlyFans, προσπαθούν να εντοπίσουν στο υπουργείο Άμυνας της χώρας

Στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υποπλοίαρχο , που γύριζε πορνό με τον φίλο της σε απόρρητη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στη Σκωτία, οι επιτελείς στο Πολεμικό Ναυτικό προσπαθούν να ανακαλύψουν ποια είναι η νεαρή γυναίκα που αναρτά συχνά selfies στο λογαριασμό της στο Instagram πότε με τη στολή υπηρεσίας της και πότε χωρίς αυτήν.

Σε μια από τις αποκαλυπτικές φωτό, εμφανίζεται τυλιγμένη με τη σημεία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας φορώντας μόνον έναν στρινγκ, ενώ σε άλλη ποζάρει με μαύρα εσώρουχα. «Τα αφεντικά ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα ποια είναι, αλλά εκείνη συνεχίζει τη δουλειά της. Μας ανακρίνουν όλους και μας έχουν προειδοποιήσει για τυχόν ροζ φωτογραφίες και βίντεο στα κινητά μας», είπε πηγή στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Η νεαρή γυναίκα με τα πάνω από 10.000 likes στο OnlyFans, εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Izzy Bell και όπως λέει είναι μια «πριγκίπισσα με υποτακτική ψυχολογία» μετρίου αναστήματος, αλλά προσέχει να μην αποκαλύψει το πρόσωπό της. Η έρευνα διατάχθηκε στον απόηχο του σκανδάλου με τον εντοπισμό της ημίγυμνης ερωμένης ενός τεχνικού ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού στη ντουλάπα του σε βάση στο Σόμερσετ, αλλά και εκείνου με την 29χρονη υποπλοίαρχο Κλερ Τζένκινς, που γύριζε πορνό με τον φίλο της, επίσης μέλος του Πολεμικού Ναυτικού, στη βάση πυρηνικών υποβρυχίων στο Φάσλεϊν κοντά στη Γλασκώβη.

