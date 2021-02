Βρετανία: Επιασαν στα πράσα υποπλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού να γυρίζει πορνό με τον φίλο της σε απόρρητη βάση πυρηνικών υποβρυχίων!

Στα πράσα έπιασαν στη Βρετανία μία υποπλοίαρχο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ γύριζε ερωτικά βίντεο με τον φίλο της σε μια απόρρητη βάση πυρηνικών υποβρυχίων!

Η 29χρονη Κλερ Τζένκινς, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Κάλι Τέιλορ, γύρισε αρκετές ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου στην βάση πυρηνικών υποβρυχίων στο Φάσλεϊν κοντά στη Γλασκώβη, σ’ ένα περιστατικό που ήρθε να προσθέσει έναν ακόμη πονοκέφαλο στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας μετά τον πρόσφατο εντοπισμό της ημίγυμνης ερωμένης ενός τεχνικού ελικοπτέρων στη ντουλάπα του σε άλλη βάση στο Σόμερσετ.

Royal Navy lieutenant 'is caught shooting X-rated videos with her leading seaman boyfriend at nuclear submarine base' https://t.co/gZlxuBju9D — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 8, 2021

Το νέο συμβάν υποχρέωσε τους προϊσταμένους της υποπλοιάρχου να διατάξουν έρευνα για τα βίντεο που γυρνούσε κατά παραγγελία με τον εραστή της, Λίαμ Ντόντινγκτον, επίσης μέλος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού και τα οποία πουλούσε στη συνέχεια στο Only Fans, πόσω μάλλον καθώς εκφράζονται φόβοι μήπως ξένοι πράκτορες εκβιάζουν το ζευγάρι. Η υποπλοίαρχος Τζένκινς είχε υπό τις διαταγές της μια ομάδα ναυτών στο stealth υποβρύχιο HMS Artful, ενώ ήταν υπεύθυνη για τους πυράλους Τόμαχοκ και απόρρητες αποστολές. «Οι διοικητές της δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Θα μπορούσαν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι αναφορικά με θέματα ασφαλείας», ανέφερε πηγή του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας στην εφημερίδα The Sun. H 29χρονη, ωστόσο, είχε και μια κρυφή, παράλληλη ζωή και εκτελούσε επ’ αμοιβή τις φαντασιώσεις των πελατών της στο Only Fans. «Είμαι 29 ετών, δουλεύω 09:00 με 17:00, μ’ αρέσει να είμαι “άτακτη”, αλλά αυτή η πλευρά μου μπορεί να μου προκαλέσει ενίοτε μπελάδες. Ωστόσο, αυτή η έξαψη που νιώθουμε κάνοντάς το με ανάβει», αναφέρει στο προφίλ της στο Only Fans. H υποπλοίαρχος τα ομολόγησε όλα στους ανωτέρους της κατά την ανάκρισή της την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, συνέχισε να ανεβάζει υλικό στον λογαριασμό της στο Only Fans ακόμη και το Σαββατοκύριακο.

