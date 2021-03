Φοβερό βίντεο: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της γέννησης καμηλοπάρδαλης -Και τα πρώτα της βήματα [βίντεο]

Το νέο του μέλος, μια νεογέννητη καμηλοπάρδαλη υποδέχθηκε την περασμένη Τετάρτη το ζωολογικό πάρκο του Τσέστερ στη βορειοδυτική Αγγλία.

Βάρους 70 κιλών και ύψους 1,70 μ. η αξιολάτρευτη αρσενική καμηλοπάρδαλη με το ασυνήθιστο σχέδιο στο δέρμα, ανήκει στο υποείδος Ρότσιλντ, που απειλείται με εξαφάνιση, καθώς έχουν απομείνει μόλις 1.600 στην Αφρική. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γέννηση του μωρού, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς έπεσε σ’ ένα στρώμα μαλακού άχυρου από ύψος δύο μέτρων από την κοιλιά της μαμάς του Orla.

