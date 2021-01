«Η KGB έσωσε τον Τραμπ από την οικονομική καταστροφή για να τον κάνει υποχείριο του Πούτιν» -Τι αναφέρει νέο βιβλίο

Σε αποκαλύψεις – σοκ για τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν προβαίνει ένα νέο βιβλίο του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα πολλών μπεστ-σέλερ Κρεγκ Άνγκερ.

Όπως υποστηρίζει ο Άνγκερ στο βιβλίο του με τίτλο «American Kompromat. Πώς η KGB δημιούργησε τον Τραμπ και σχετικές ιστορίες σεξ, απληστίας, ισχύος και προδοσίας» ("American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery) από τις συνεντεύξεις που πήρε από πρώην Σοβιετικούς πράκτορες, αξιωματούχους της CIA και του FBI, αλλά και άλλους σε Ρωσία και ΗΠΑ συνέλεξε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η KGB πέταξε πολλές φορές στο παρελθόν οικονομικό σωσίβιο στον πρώην πλέον πρόεδρο των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δίκη στη Γερουσία μετά τη δεύτερη παραπομπή του.

Η σύνδεση έγινε το 1976



Η σχέση του Τραμπ με τη Ρωσία ξεκίνησε, σύμφωνα με το βιβλίο, που παρουσιάζει αποκλειστικά η Daily Mail, το 1976 όταν αποφάσισε να επενδύσει σε ακίνητα στο Μανχάταν.

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Κρεγκ Άνγκερ με τίτλο «American Kompromat. Πώς η KGB δημιούργησε τον Τραμπ και σχετικές ιστορίες σεξ, απληστίας, ισχύος και προδοσίας»

Έκτοτε και για την επόμενη 15ετία ο μεγιστάνας των ακινήτων απέφυγε πολλάκις τη χρεωκοπία με καραβιές χρημάτων από τη Ρωσία. O «νέος ματαιόδοξος, ναρκισσιστής και αδίστακτα φιλόδοξος επιχειρηματίας του real estate», όπως περιγράφεται στο βιβλίο ο Τραμπ, προσέλκυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της KGB καθώς ξέπλενε εκατομμύρια δολάρια μέσω της ρωσικής μαφίας και λόγω του γάμου του το 1977 με την Τσέχα Ιβάνα Ζελνίκοβα, κάτοικο περιοχής που παρακολουθούσαν οι Ρώσοι, και στην οποία αποκάλυψε τη φιλοδοξία του να γίνει κάποια μέρα πρόεδρος των ΗΠΑ. Κι όταν διάβηκε το 2017 το κατώφλι του Λευκού Οίκου, έχει έρθει η ώρα να ξοφλήσει τα γραμμάτια στο Ρώσο πρόεδρο.

Η σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ό Άνγκερ προβαίνει, όμως, και σε άλλες αποκαλύψεις υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ συνδέθηκε με τη Ρωσία μέσω του Τζέφρι Έπσταϊν, του δισεκατομμυριούχου χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στο κελί του ενόψει της δίκης του για κύκλωμα πορνείας με ανήλικες. Σύμφωνα με τον συγγραφέα ο Έπσταϊν προμήθευε με ανήλικα κορίτσια Ρώσους αξιωματούχους και τη Σίλικον Βάλεϊ και είχε μαγνητοσκοπήσει βιντεοκασέτες με σεξουαλικές πράξεις με νεαρά κορίτσια, για να μπορέσει εν ανάγκη να τις χρησιμοποιήσει για εκβιασμό ή συμβιβασμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την «προαγωγό» του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ / Φωτογραφία: Getty Images



Υποστηρίζει μάλιστα ότι το FBI εντόπισε κατά τις εφόδους του σε ακίνητα του Έπσταϊν βίντεο, σκληρούς δίσκους και άλλες αποδείξεις που παρέπεμπαν στη Ρωσία με μεγιστάνες να εμπλέκονται σε πράξεις παιδεραστίας, βιασμού ανήλικων κοριτσιών και άλλων εγκληματικών πράξεων, ενώ το όνομα του Τραμπ περιλαμβανόταν συνδεδεμένο με τουλάχιστον 16 άλλα στο «μαύρο βιβλίο» του Έπσταϊν. Οι δύο φίλοι, λέει ο Άνγκερ, φαίνεται πώς γνώριζαν πολλά ο ένας για τον άλλο, αλλά τα έσπασαν το 2004 όταν ο Τραμπ έσπευσε να αρπάξει μέσω πλειστηριασμού από τα χέρια του Έπσταϊν, μια βίλα στο Παλμ Μπιτς, που εκείνος είχε βάλει στο μάτι την οποία αγόρασε έναντι 41 εκατ. δολαρίων και την πούλησε λίγο αργότερα για 125 εκατ. δολάρια.

Ο Άνγκερ εμπλέκει στις αποκαλύψεις του και άλλα πρόσωπα, ως συνδέσμους μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων, όπως ο «δικηγόρος της μαφίας» Ρόι Κον, ο Ουκρανοεβραίος επιχειρηματίας Σαμ Κίσλιν, ο Αμερικανογεωργιανός επιχειρηματίας ακινήτων Ταμίρ Σαπίρ και αρκετοί ακόμη.

Live οι ειδήσεις

Εμβόλια: Προς ανακωχή ΕΕ και AstraZeneca: Θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση

Το χιόνι έφθασε και στο κέντρο της Αθήνας -Δείτε τα βίντεο

Γιώργος Κιμούλης: Οι παρτενέρ του στο θέατρο που καταγγέλλουν ψυχολογική βία -Η εξομολόγηση της Δούκα που τάραξε τα νερά

Γώγος: Μπορεί να αλλάξει η απόφαση για το άνοιγμα Γυμνασίων-Λυκείων -Ολα ανοιχτά, ακόμα και νέα μέτρα

EIU: Ποιες χώρες θα πετύχουν ανοσία αγέλης το 2021