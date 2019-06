Αυστηρό μήνυμα Πάιατ στην Αγκυρα: Σταματήστε τώρα τις προκλητικές ενέργειες

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί σε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες για τις επόμενες ενέργειες της Τουρκίας στη κυπριακή ΑΟΖ, και αυτό φάνηκε και στην τελευταία δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Ο Αμερικανός πρέσβης, κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες και να επιστρέψει στον διάλογο. Το μήνυμά του το ανήρτησε και στο twitter.

Να σημειωθεί οτι ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ βρίσκεται στο Στεφανοβίκειο του Βόλου όπου γίνεται η παράδοση των ελικοπτέρων Kiowa και Chinook στην ελληνική αεροπορία.

Arriving now at @Hellenic_MOD Army Base at Stefanovikio for #Kiowa and #Chinook helicopter transfer ceremony. pic.twitter.com/TRAKjrum1F