Η νέα Πρώτη Κόρη, Ασλεϊ Μπάιντεν: Ναι, ανησυχώ για την ασφάλεια του πατέρα μου στην ορκωμοσία

Ανησυχία για την ασφάλεια του πατέρα της, Τζο Μπάιντεν ενόψει της τελετής ορκωμοσίας του εξέφρασε η κόρη του, Άσλεϊ Μπάιντεν στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη.

Μιλώντας στην εκπομπή Today Show του NBC και τη δημοσιογράφο Τζίνα Μπους, κόρη του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου, η 39χρονη νέα πρώτη κόρη των ΗΠΑ μίλησε για την ανησυχία της μετά την αιματηρή εισβολή των μανιασμένων οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, που υποχρέωσε τις Αρχές να μετατρέψουν σε φρούριο την Ουάσιγκτον και να κατεβάσουν 25.000 μέλη της Εθνοφρουράς στους δρόμους.

“Dad is so empathetic and has the ability to recognize pain… and to comfort.” -Ashley Biden says about her father, President-elect Joe Biden pic.twitter.com/YjxSwCUOhL