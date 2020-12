«Ανεπιθύμητος» ο Ντόναλντ Τραμπ από τους γείτονές του και στο Μαρ-α-Λάγκο

Σε έννομα μέσα προσφεύγουν οι γείτονες του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη μόνιμη εγκατάστασή του στο θέρετρό του στη Φλόριντα.

Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει, σύμφωνα με το περιοδικό People, να περάσει τα χρόνια της σύνταξής του στο Μαρ-α-Λάγκο, όταν αποχωρήσει στις 20 Ιανουαρίου από τον Λευκό Οίκο, αλλά τα σχέδιά του έχουν αναστατώσει κάποιους γείτονές του, που αναφέρουν σε επιστολή τους προς τις δημοτικές Αρχές του Παλμ Μπιτς και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι ο Τραμπ δεν δικαιούται να κατοικήσει μόνιμα εκεί. Στην επιστολή – αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε η Washington Post – επισημαίνεται ότι ουδείς φιλοξενούμενος επιτρέπεται να διαμένει στο θέρετρο πάνω από τρεις εβδομάδες ετησίως βάσει του συμφωνητικού που είχε υπογράψει ο Τραμπ με τον δήμο του Παλμ Μπιτς το 1993, όταν ζήτησε άδεια μετατροπής του ιστορικού κτιρίου σε ιδιωτική λέσχη.

Η επιστολή, που συνέταξε δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια Ντε Μος – μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής - τονίζεται ότι οι Αρχές του Παλμ Μπιτς πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον Τραμπ για να αποφευχθεί μια «ντροπιαστική κατάσταση» κατά την οποία ένας πρώην πρόεδρος της χώρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έξωσης. Το πολυτελές Μαρ-α-Λάγκο, ο «χειμερινός Λευκός Οίκος» του Τραμπ, αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες κατοικίες του, ενώ διαθέτει και γήπεδο γκολφ – το λατρεμένο του άθλημα.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu