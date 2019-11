Σεισμός στην Αλβανία: Τουλάχιστον 23 νεκροί, μάχη με το χρόνο για τους εγλωβισμένους -Εικόνες τραγωδίας

Η Αλβανία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τον φονικό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, τουλάχιστον 22 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους (άλλες πηγές από ξένα πρακτορεία αναφέρουν πως οι νεκροί είναι 23), ενώ περίπου 650 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 15 οι αγνοούμενοι.

Χθες αργά τη νύχτα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, κατά την διάρκεια επίσκεψής του σε νοσοκομείο των Τιράνων, ανακοίνωσε πως η σημερινή ημέρα, κηρύσσετε ως ημέρα πένθους στη χώρα. «Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές. Δυστυχώς, ο απολογισμός των απωλειών δεν είναι ο οριστικός», είπε πριν ανακηρύξει την Τετάρτη ως «ημέρα εθνικού πένθους».

Μετά από 24 ώρες τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται ακατάπαυστα, αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικιών που κατέρρευσαν από τον σεισμό. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, αλλά και απλοί πολίτες ψάχνουν στα ερείπια, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα τούβλα, τα καλώδια και τα τσιμέντα ακόμη και με γυμνά χέρια.

Με την συνδρομή και ξένων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, καθώς η ΕΜΑΚ έστειλε δύο κλιμάκια, κατάφεραν να σώσουν συνολικά 45 άτομα, εκ των οποίων και ένα παιδάκι, το οποίο σώθηκε χάρη στην γιαγιά του, η οποία έβαλε το σώμα της από πάνω του, για να χάσει η ίδια τη ζωή της.

Οι δύο μονάδες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο ανθρώπους, ενώ ανέσυραν και άλλη μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.



Υπάρχουν ακόμη ωστόσο κι άλλοι άνθρωπο κάτω από συντρίμμια, με τον στρατό, την αστυνομία και διασώστες να εργάζονται όλη νύχτα στο Δυρράχιο και την Θουμάνε, ώστε να τους απεγκλωβίσουν. Με φακούς στα κεφάλια δεν σταματούν λεπτό, παρά το σκοτάδι που δυσκολεύει τις προσπάθειές τους.

Συνολικά στις επιχειρήσεις μετέχουν 300 στρατιωτικοί και 1.900 αστυνομικοί, ενώ εκτός της Ελλάδας, βοήθεια έχουν στείλει η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία, ενώ αναμένονται και περίπου 100 Γάλλοι στρατιωτικοί και πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους στο Δυρράχιο και στη Θουμάνε. Αναλυτικά:

Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί δε λένε να κοπάσουν στην περιοχή. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης, καταγράφηκαν 250 μετασεισμοί, από τους οποίους οι ισχυρότεροι ήταν εντάσεως 5,4 και 4,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός από το απόγευμα ξεκίνησε να στήνει σκηνές σε γήπεδα και άλλους ανοιχτούς χώρους για τους κατοίκους που είναι άστεγοι από τον σεισμό.

Εκατοντάδες είναι αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δυρραχίου όπου θα περάσουν εκεί τη νύχτα, με τον στρατό να φέρνει συσσίτιο για να βγάλουν τη βραδιά. «Φοβόμαστε να γυρίσουμε στο διαμέρισμα. Υπάρχουν παντού ρωγμές και φοβόμαστε ότι θα έχουμε τη μοίρα των ανθρώπων στο Θουμάνι», είπε μια γυναίκα, η Μπουκούρι Μορίνα, που πήγε στο γήπεδο με τη 10μελή οικογένειά της.

Από τον φονικό σεισμό ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στους 22, αλλά υπάρχουν φόβοι πως θα αυξηθεί τα επόμενα 24ωρα. Η πρώτη είδηση για θύμα ήρθε χθες νωρίς το πρωί, όταν ένας άνδρας στον πανικό του, πήδηξε από μπαλκόνι στην πόλη Κούρμπιν. Ενας άλλος άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε δυστύχημα, όταν το τμήμα του δρόμου στο οποίο κινείτο, καταστράφηκε.

Στην περίπτωση του παιδιού που έβγαλαν από τα συντρίμμια οι διασώστες, η γιαγιά του ήταν δίπλα του νεκρή, όταν έβαλε το σώμα της ως ασπίδα για να σώσει τον μικρό, όπως αφηγήθηκαν τα μέλη ενός σωστικού συνεργείου σε αλβανικά ΜΜΕ.

Στην Θουμάνε, κάτοικοι ακούγονταν σε ζωντανή σύνδεση να φωνάζουν τα ονόματα αγαπημένων τους, που φέρονται να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Ενας άνδρας, ο Ντουλεϊμάν, 50 ετών, περιμένει με αγωνία νέα για τη μητέρα του, 70 ετών, και την ανιψιά του, έξι ετών: «Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές. Φοβάμαι γι’ αυτές... Ακούστηκαν φωνές, μόνο ο Θεός ξέρει».

Το ίδιο τραγικό σκηνικό επαναλαμβάνεται στο Δυρράχιο, όπου στρατιωτικοί και αστυνομικοί προσπαθούν να σώσουν εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε. «Είναι τρομερό, είναι φρικτό. Ελπίζουμε ότι θα βγουν ζωντανοί», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Αστρίτ, 25 ετών, κάτοικος της πόλης.

Ωστόσο υπάρχουν και στιγμές ελπίδας και χαράς κάθε φορά που οι διασώστες βγάζουν κάποιον ζωντανό από τα συντρίμμια. Ζητωκραυγές και επευφημίες προς τα πρόσωπά τους ακούστηκαν όταν έσωσαν έναν νεαρό από τα συντρίμμια κτιρίου κοντά σε μια παραλία στο Δυρράχιο, όπως και στην περίπτωση του μικρού αγοριού που έσωσε η γιαγιά του.

Σύμφωνα με τον Αλβανό σεισμολόγο Ράπο Ορμένι, ο χθεσινός σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή του Δυρραχίου από το 1926. Η κύρια δόνηση των 6,4 Ρίχτερ, έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας, σε απόσταση σχεδόν 400 χιλιομέτρων, ακόμη και στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. - @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS