Αφίσα στο Τορίνο δείχνει Πούτιν και Ζελέσκι φιλιούνται στο στόμα -Για την εβδομάδα του Pride - iefimerida.gr

Ιταλός καλλιτέχνης δημιούργησε μια αφίσα που απεικονίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να φιλιούνται στο στόμα στο πλαίσιο του Gay Pride.

Πιο αναλυτικά, ο καλλιτέχνης του δρόμου, Αντρέα Βίλα, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «Μπάνσκι του Τορίνο», έφτιαξε μια μεγάλη αφίσα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι να φιλιούνται στο στόμα και την κρέμασε σε κεντρικό δρόμο της πόλης την Τετάρτη, τρεις ημέρες πριν από την Παρέλαση Υπερηφάνειας της LGBTQ κοινότητας (Gay Pride) στις 18 Ιουνίου.

Μάλιστα, ο ίδιος καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει και μια αφίσα που απεικόνιζε τον Πούτιν ως τον ηγέτη των Ναζί, Αδόλφο Χίτλερ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Η νέα αφίσα δείχνει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι ντυμένους με κοστούμια να αγκαλιάζονται μπροστά από τις εθνικές σημαίες των δύο χωρών και να φιλιούνται στο στόμα, με τα χέρια του Πούτιν να σφίγγουν στους ώμους του Ζελένσκι. Στο πάνω μέρος της αφίσας υπάρχει το hashtag #PrideAndLove.

Εμπνευσμένη από τοιχογραφία στο Τείχος του Βερολίνου η αφίσα Πούτιν-Ζελένσκι για το Pride

Μιλώντας στο αμερικανικό Newsweek, Αντρέα Βίλα είπε ότι η αφίσα είναι εμπνευσμένη από το "My God, Help Me to Survive This Deadly Love" του Ρώσου ζωγράφου, Ντμίτρι Βρούμπελ, μια τοιχογραφία που βρίσκεται σε ένα σωζόμενο τμήμα του Τείχους του Βερολίνου. Η τοιχογραφία απεικονίζει τον Σοβιετικό ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και τον Έριχ Χόνεκερ, τον ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας, να συμμετέχουν σε έναν τύπο πλατωνικού χαιρετισμού γνωστό ως το αδελφικό φιλί του σοσιαλισμού.

«Ενώ το αδελφικό φιλί στον πίνακα του Βρούμπελ αντιπροσώπευε τη "στερεότητα του δεσμού μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας, ο κατεστραμμένο Τείχος του Βερολίνου αποκάλυψε την αντίφαση ενός προφανώς αποτυχημένου πειράματος», δήλωσε ο καλλιτέχνης. Σημείωσε, ακόμη, ότι υπήρχε ένας «παραλληλισμός με την ίδια ουτοπία για την ευρωπαϊκή ειρήνη, η οποία, επίσης, έχει πλέον εξαφανιστεί λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Ήθελα να αναπαραστήσω την υπερηφάνεια (Pride) της Ρωσίας, μιας χώρας που δεν γνώρισε ποτέ μια αληθινή δημοκρατία γιατί φοβάται πολύ να χάσει τον ρόλο της ως παγκόσμια δύναμη», είπε ο Βίλα για την αφίσα του που απεικονίζει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και κατέληξε: «Και την ελπίδα ότι τα δύο κράτη μπορούν να τα βρουν και να τερματίσουν τη σύγκρουση».