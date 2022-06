Η Ακαδημία των Όσκαρ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Pride στο Λος Άντζελες - iefimerida.gr

Η Ακαδημία των Όσκαρ συμμετέχει για πρώτη φορά στην Πορεία Υπερηφάνειας στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με Variety, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην παρέλαση υπέρ της ισότητας, της διαφορετικότητας και κατά των αποκλεισμών στις 12 Ιουνίου στο Χόλιγουντ. Ένα γιγάντιο αγαλματίδιο Όσκαρ θα είναι μαζί με τους συμμετέχοντες στην Πορεία πάνω ένα ειδικά σχεδιασμένο τρόλεϊ.

«Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που η Ακαδημία θα συμμετάσχει στην Πορεία Υπερηφάνειας του Λος Άντζελες φέτος για πρώτη φορά», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, Τζανέλ Ίνγλις. «Η παρουσία μας αυτό το Σαββατοκύριακο στην παρέλαση συμβάλλει στην προώθηση του στόχου μας να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια ασφαλή χωρίς αποκλεισμούς κινηματογραφική κοινότητα στην οποία οι εργαζόμενοι LGBTQ+, τα μέλη της Ακαδημίας και οι καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο είναι ορατοί, συμμετέχουν και εκτιμώνται» πρόσθεσε.

Με T-shirts με αγαλματίδια Όσκαρ στο Pride

Οι συμμετέχοντες θα φορούν T-shirts με αγαλματίδια Όσκαρ στο μπροστινό μέρος σε κάθε χρώμα της σημαίας Yπερηφάνειας.

Σε συνεργασία με το Μουσείο της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθούν ειδικές προβολές των ταινιών «The Watermelon Woman With Greetings From Africa», «Making Love», «All That Jazz», «My Own Private Idaho» και «Happy Together With Chungking Express» στο ψηφιακό του περιοδικό aframe.oscars.org.