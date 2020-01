Ανατροπή: O αδελφός της ερωμένης του Μπέζος πούλησε τις ροζ φωτογραφίες τους στη National Enquirer!

Από μηνύματα που έστειλε η ερωμένη του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες στον αδελφό της έφθασαν στην ταμπλόιντ National Enquirer οι «ροζ» φωτογραφίες του ζευγαριού, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας η πρώην παρουσιάστρια του Fox έστειλε τις φωτογραφίες στον αδελφό της Μάικλ, ο οποίος στη συνέχεια πούλησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση τους έναντι 200.000 δολαρίων στη μητρική εταιρεία της National Enquirer, που έφερε στο φως τη σχέση του Μπέζος με την Σάντσες. Λίγο διάστημα αργότερα ο ιδρυτής της Amazon και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Μακένζι Μπέζος, ανακοίνωσαν ότι σχεδίαζαν να πάρουν διαζύγιο μετά από μεγάλη περίοδο σε απόσταση. Oι ΝΥΤimes αναφέρουν ότι πληροφορήθηκαν το πώς έφθασαν οι επίμαχες φωτογραφίες στη National Enquirer από τέσσερις πηγές που δεν κατονομάζουν, αλλά και από το συμβόλαιο που υπέγραψε ο αδελφός της Σάντσες με την American Media Inc., μητρική του ταμπλόιντ.

Η National Enquirer επιμένει εδώ και καιρό ότι πηγή των φωτογραφιών της ήταν ο αδελφός της φίλης του Μπέζος, αλλά ο τελευταίος προσέλαβε ντέτεκτιβ για να ερευνήσουν την υπόθεση. Η υπόθεση πήρε περίεργη τροπή αυτή την εβδομάδα όταν ο Guardian αποκάλυψε ότι το κινητό του Μπέζος υπέστη πειρατεία μέσω ενός μηνύματος της υπηρεσίας WhatsApp που προερχόταν από έναν λογαριασμό του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν οκτώ μήνες πριν το ταμπλόιντ δημοσιεύσει το επίμαχο ρεπορτάζ.



Η αποκάλυψη οδήγησε σε εικασίες ότι ίσως ο Σαουδάραβας πρίγκιπας ενεπλάκη στη διαρροή των φωτογραφιών στο National Enquirer, αλλά το ρεπορτάζ των New York Times δίνει μια πιο πεζή εξήγηση για την πηγή τονίζοντας ότι μένει να αποδειχθεί τυχόν εμπλοκή του Ριάντ στην όλη υπόθεση, όπως ζήτησαν και αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Σε δήλωσή της στη ΝΥΤimes η American Media Inc. αποκαλεί τον αδελφό της φίλης του Μπέζος «μοναδική πηγή» του ρεπορτάζ. Τόσο η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον όσο και η American Media Inc. αρνούνται κάθε ανάμειξη του Ριάντ στην υπόθεση.