Ιρανική τηλεόραση: 80 Αμερικανοί νεκροί στις επιθέσεις στο Ιράκ

Για 80 Αμερικανούς στρατιώτες νεκρούς από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με ρουκέτες στην βάση των ΗΠΑ Αλ Ασάντ στο Ιράκ, κάνει λόγο η Ιρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή στην επίθεση με ρουκέτες κατά αμερικανικών βάσεων τραυματίστηκαν περίπου 200 άτομα.

Συγκεκριμένα η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ενώ υπάρχουν περίπου 200 τραυματίες. Την είδηση αναμεταδίδει το πρακτορείο Anadolou.

80 US nationals killed in ballistic missile attack on US military bases in Iraq, claims Iran's state-run TV