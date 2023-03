Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με αυτή την εμφάνιση επιβεβαίωσε γιατί είναι το απόλυτο fashion icon -Ολα τα καρό μαζί - iefimerida.gr

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μπορεί να θεωρηθεί το απόλυτο fashion icon μιας και κάθε της εμφάνιση εμπνέει στιλιστικά τους φαν.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εμπνέει με τα σύνολά της διαχρονικά τους θαυμαστές της, αυτή τη φορά όμως το look της ήταν εκκεντρικό, ιδιαίτερο και για κάποιους κακόγουστο, παρόλα αυτά, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν πως είναι θεά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «πιάστηκε» από τον φωτογραφικό φακό στις αρχές του Μαρτίου καθώς γύριζε κάποιες σκηνές της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, And Just Like That, και το total καρό σύνολο της δεν πέρασε απαρατήρητο.

Δείτε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με total καρό σύνολο, στο Bovary.gr