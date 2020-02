P.E.R.M.A: Η λέξη που υπόσχεται να κάνει τη ζωή σου πιο χαρούμενη σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες

Mπορεί η χαρά να κρύβεται σε μια λέξη; Σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές ψυχολόγους, μπορεί.

Μια απλή λέξη, για την ακρίβεια ένα ακρωνύμιο, υπόσχεται να κάνει την ζωή μας πιο χαρούμενη. Μπορεί αυτή η υπόσχεση να φαντάζει στα μάτια πολλών από εσάς υπερβολική, αλλά πολυετείς έρευνες αποδεικνύουν το αντίθετο. Μιλάμε για την λέξη «P.E.RM.A». H λέξη PERMA έχει στην πλάτη της πολλά χρόνια επιστημονικής έρευνας. Προέρχεται από τη δουλειά ενός εκ των κορυφαίων ερευνητών ψυχολόγων, του Martin Seligman, και κάποιος μπορεί να διαβάσει περισσότερα γι' αυτό στο βιβλίο του «Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being».

Ενας life coach αναλύει τις έννοιες που αντιπροσωπεύει κάθε γράμμα από αυτή τη λέξη και με αυτόν τον τρόπο, σας δίνει μια σαφή κατεύθυνση στο πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε στη ζωή σας.

