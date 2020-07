Το πιο εύκολο κέικ με γάλα που μπορείς να φτιάξεις σήμερα -Αφράτο και λαχταριστό, με απλά υλικά

Αν τα γλυκά είχαν «αρχηγό», αυτός θα ήταν σίγουρα το κέικ. Είναι απλό, αφράτο, λαχταριστό και κλασσικό που ικανοποιεί τον ουρανίσκο μας.

Υπάρχουν πολλές εκδοχές και παραλλαγές του εκάστοτε κέικ με άπειρα υλικά όμως μερικές φορές less is more. Βρήκαμε μια σούπερ απλή, «old-fashioned» συνταγή για κέικ με γάλα που θα σε ενθουσιάσει. Είναι ίσως το πιο εύκολο κέικ που μπορείς να φτιάξεις σήμερα με πολύ γεύση. Ονομάζεται «Hot milk cake» και θα θα χρειαστείς μόνο τα απαραίτητα υλικά που σίγουρα έχεις ήδη στην κουζίνα σου.

Δείτε τη συνταγή του πι απλού κέικ στο Bovary.gr