H πριγκίπισσα Σαρλίν με μονοχρωματικό chic look σε γήινες αποχρώσεις -Με μπεζ παλτό και γόβες [εικόνες] - iefimerida.gr

H πριγκίπισσα Σαρλίν πραγματοποίησε ακόμα μια chic εμφάνιση, στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό.

H όμορφη πριγκίπισσα βρέθηκε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού που μοίραζε δώρα. Η 44χρονη Σαρλίν του Μονακό έκανε ένα μονοχρωματικό look σε γήινες αποχρώσεις και παρέδωσε μαθήματα στιλ.

Η Σαρλίν έκανε ένα total look από τον ελβετικού οίκο Akris, το οποίο είναι αγαπημένο brand της πριγκίπισσας του Μονακό. Συνδύασε ένα μπεζ παλτό με μπεζ skinny τζιν και καφέ ζιβάγκο. To look της ολοκλήρωσε με γόβες, κάνοντας ένα chic office look.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την εμφάνιση της πριγκίπισσας Σαρλίν στο Bovary.gr