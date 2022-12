Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ στόλισε με χριστουγεννιάτικα στολίδια το λεωφορείο του [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε εορταστικό κλίμα βρίσκονται και τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε το Thestival.gr, ένας οδηγός λεωφορείο αποφάσισε να κάνει πιο χριστουγενιάτικη και κατά συνέπεια ευχάριστη και διασκεδαστική τη διαδρομή από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό προς το Ωραιόκαστρο.

Υπό τους ήχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών «Let it Snow», «Jingle Bells», «All I want for Christmas is you» πραγματοποιεί τις διαδρομές του λεωφορείου 56 του ΟΑΣΘ.

Μάλιστα, ο οδηγός στόλισε το λεωφορείο με λαμπάκια, γιρλάντες, Αλεξανδρινό, μικρούς Αγιοβασίληδες και ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, προσπαθώντας με αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο να φέρει το κλίμα των γιορτών στις καρδιές των επιβατών ελπίζοντας εκείνοι με τη σειρά τους να το σεβαστούν.