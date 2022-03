Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας -Από το Καπάνι μέχρι την Άνω Πόλη - iefimerida.gr

Ακόμα μία φορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό.



Αρχίζουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα για την ταινία The Bricklayer, η οποία θα γυρίσει τις σκηνές της σε στούντιο της Millenium στη Θέρμη, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα από σήμερα θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Πρόκειται για την 3η ταινία της εταιρείας παραγωγής, (μετά τις The Enforcer με τον Αντόνιο Μπαντέρας και The Expendables 4 με ένα λαμπερό καστ), που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο έτος, αλλά την πρώτη με πλοκή που εξελίσσεται στην πόλη, προβάλλοντας διεθνώς τη σύγχρονη ταυτότητα και την εξωστρέφειά της.

Ενα κατασκοπευτικό φιλμ γυρίζεται στη Θεσσαλονικη

Οπως αναφέρει το Thestival για τα γυρίσματα, φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.

Ο Ααρον Εκχαρντ στη Θεσσαλονίκη

Στην ταινία θα συμμετάσχουν Έλληνες ηθοποιοί και κασκαντέρ, ενώ για τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Παράλληλα, θα εργαστούν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα και εξειδικεύτηκαν στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”. Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Ααρον Εκχαρντ και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονικη

Από σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων σε δρόμους του κέντρου, ενώ την Τετάρτη θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

i) Από ώρα 17.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Ι. Δραγούμη (δεξιό μέρος του οδοστρώματος, ως προς την κίνηση των οχημάτων), από την οδό Βασ. Ηρακλείου έως την οδό Τσιμισκή.

ii) Από ώρα 19.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις εξής οδούς :

– Κατούνη (εκατέρωθεν), από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

– Αγίου Μηνά (εκατέρωθεν), από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

– Εδέσσης (εκατέρωθεν), από την οδόΚατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

– Ολυμπίου Διαμαντή (εκατέρωθεν), απότην οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

iii) Από ώρα 06.00 της Τετάρτης 16 Μαρτίου έως ώρα 18.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς:

Κατούνη, από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

Αγίου Μηνά, από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

Εδέσσης, από την οδόΚατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

Ολυμπίου Διαμαντή, απότην οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βασ. Ηρακλείου, Ι. Δραγούμη, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Βίκτωρος Ουγκώ και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.