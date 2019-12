Δήμος Αθηναίων: Στη θέση της Γκαγκάκη, ο Μπακογιάννης έβαλε οδοντίατρο-σταρ του Instagram πρόεδρο στην Τεχνόπολη [εικόνες]

View this post on Instagram

Στη γιορτή μου αντί να με επισκεφθεί ο Νίκος Μουτσινάς, να τον κεράσω σοκολατάκι από ωραίο σκαλιστό γυάλινο μπολ, τον επισκέφθηκα εγώ, στην εκπομπή του. Δεν δικαιούται προεκλογικές εμφανίσεις ο κάθε υποψήφιος; Δικαιούται. Περάσαμε, όμορφα, συζητήσαμε, γελάσαμε. Και θυμήθηκα ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά σχολεία της Ολλανδίας. Είναι το NL2025, το οποίο βασίζεται στην εξής αρχή: για όλα τα θέματα οι άνθρωποι έχουν 80 σημεία που συμφωνούν και 20 στα οποία διαφωνούν. Συνεπώς η συναίνεση είναι πάντα πιο πιθανή από τη σύγκρουση. Η σύνθεση είναι πιο προσιτή από την αντιπαράθεση. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, τα κοινά. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε και να ενωθούμε μπροστά σε αυτά που μας απασχολούν. Με καλή διάθεση και (γιατί όχι;) αρκετό γέλιο. Χιούμορ και, κυρίως, αυτοσαρκασμό. Η συμμετοχή στα κοινά δεν προϋποθέτει αποκλειστικά διαφωνία και ένταση. Και αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις, τουλάχιστον ας προσθέσουμε και ένα χαμόγελο από πάνω. Η κοινή μας ζωή είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να της στερήσουμε το χιούμορ, δεν συμφωνείτε; Και ναι, η ζωή μας δεν είναι πάντα αστεία, αλλά το γέλιο είναι μόνο ζωή.#nameday #athinapsila #5daysleft #vote_dedes